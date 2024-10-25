https://ria.ru/20241025/tsahal-1979944578.html
В ЦАХАЛ заявили о подозрительной воздушной цели над Красным морем
В ЦАХАЛ заявили о подозрительной воздушной цели над Красным морем - РИА Новости, 25.10.2024
В ЦАХАЛ заявили о подозрительной воздушной цели над Красным морем
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем, которая не достигла израильской территории, сообщает армейская... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T02:33
2024-10-25T02:33
2024-10-25T02:46
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем, которая не достигла израильской территории, сообщает армейская пресс-служба в своём Telegram-канале. "Некоторое время назад была зафиксирована подозрительная воздушная цель, приближавшаяся к израильской территории с востока в районе Красного моря", - написала армия. По данным ЦАХАЛ, цель упала на открытой местности до пересечения границы с израильской территорией. Как пишет газета Times of Israel, в Красном море потерпел крушение беспилотник, запущенный из Ирака по Израилю.
https://ria.ru/20241024/izrail-1979831214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, ирак, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Красное море, Ирак, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ЦАХАЛ заявили о подозрительной воздушной цели над Красным морем
Армия Израиля зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем