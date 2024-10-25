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В ЦАХАЛ заявили о подозрительной воздушной цели над Красным морем - РИА Новости, 25.10.2024
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02:33 25.10.2024 (обновлено: 02:46 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/tsahal-1979944578.html
В ЦАХАЛ заявили о подозрительной воздушной цели над Красным морем
В ЦАХАЛ заявили о подозрительной воздушной цели над Красным морем - РИА Новости, 25.10.2024
В ЦАХАЛ заявили о подозрительной воздушной цели над Красным морем
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем, которая не достигла израильской территории, сообщает армейская... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T02:33
2024-10-25T02:46
в мире
красное море
ирак
израиль
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем, которая не достигла израильской территории, сообщает армейская пресс-служба в своём Telegram-канале. "Некоторое время назад была зафиксирована подозрительная воздушная цель, приближавшаяся к израильской территории с востока в районе Красного моря", - написала армия. По данным ЦАХАЛ, цель упала на открытой местности до пересечения границы с израильской территорией. Как пишет газета Times of Israel, в Красном море потерпел крушение беспилотник, запущенный из Ирака по Израилю.
https://ria.ru/20241024/izrail-1979831214.html
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красное море
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в мире, красное море, ирак, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Красное море, Ирак, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В ЦАХАЛ заявили о подозрительной воздушной цели над Красным морем

Армия Израиля зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем

© Depositphotos.com / aluha123Вид из самолета на Красное море
Вид из самолета на Красное море - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Depositphotos.com / aluha123
Вид из самолета на Красное море. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем, которая не достигла израильской территории, сообщает армейская пресс-служба в своём Telegram-канале.
"Некоторое время назад была зафиксирована подозрительная воздушная цель, приближавшаяся к израильской территории с востока в районе Красного моря", - написала армия.
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ЦАХАЛ заявила о планах уничтожить инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана
24 октября, 15:42
По данным ЦАХАЛ, цель упала на открытой местности до пересечения границы с израильской территорией.
Как пишет газета Times of Israel, в Красном море потерпел крушение беспилотник, запущенный из Ирака по Израилю.
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В миреКрасное мореИракИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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