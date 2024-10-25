https://ria.ru/20241025/tsahal-1979944578.html

В ЦАХАЛ заявили о подозрительной воздушной цели над Красным морем

В ЦАХАЛ заявили о подозрительной воздушной цели над Красным морем - РИА Новости, 25.10.2024

В ЦАХАЛ заявили о подозрительной воздушной цели над Красным морем

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем, которая не достигла израильской территории, сообщает армейская... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T02:33

2024-10-25T02:33

2024-10-25T02:46

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красное море

ирак

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала подозрительную воздушную цель над Красным морем, которая не достигла израильской территории, сообщает армейская пресс-служба в своём Telegram-канале. "Некоторое время назад была зафиксирована подозрительная воздушная цель, приближавшаяся к израильской территории с востока в районе Красного моря", - написала армия. По данным ЦАХАЛ, цель упала на открытой местности до пересечения границы с израильской территорией. Как пишет газета Times of Israel, в Красном море потерпел крушение беспилотник, запущенный из Ирака по Израилю.

https://ria.ru/20241024/izrail-1979831214.html

https://ria.ru/20241018/izrail-1978677647.html

красное море

ирак

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красное море, ирак, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024