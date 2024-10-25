https://ria.ru/20241025/trevoga-1979957818.html
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.10.2024
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T06:11
2024-10-25T06:11
2024-10-25T06:11
происшествия
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в регионе была объявлена в четверг в 22.02 мск, она продлилась почти восемь часов. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20241020/kursk-1978942920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Смирнов: в Курской области отменили опасность атаки БПЛА