В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и 13 украинских областях объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди на станции метро в Киеве, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди на станции метро в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 13 областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее тревогу объявили в Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Одесской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской и Львовской областях Украины.
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Согласно ресурсу, сигналы воздушной тревоги зазвучали в Киеве в 03.10 мск пятницы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.