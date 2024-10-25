https://ria.ru/20241025/torgovlya-1980030488.html
Цыбульский рассказал о торговом обороте Архангельской области с Китаем
Цыбульский рассказал о торговом обороте Архангельской области с Китаем - РИА Новости, 25.10.2024
Цыбульский рассказал о торговом обороте Архангельской области с Китаем
Доля внешнеторгового оборота Архангельской области с Китаем по итогам первого полугодия 2024 года превысила 53% всего товарооборота области за этот период,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:44
2024-10-25T12:44
2024-10-25T13:51
экономика
архангельская область
китай
шэньян
александр цыбульский
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Доля внешнеторгового оборота Архангельской области с Китаем по итогам первого полугодия 2024 года превысила 53% всего товарооборота области за этот период, заявил губернатор региона Александр Цыбульский. "По итогам 2023 года внешнеторговый оборот нашего арктического региона с Китайской Народной Республикой составил 32,5% от всего товарооборота области. Если посмотреть 2024 год, то уже по итогам первых шести месяцев он вырос в 1,5 раза и превысил 53%", - сказал Цыбульский, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. По его словам, основу экспорта представляют древесина, продукция предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и рыбопромышленного комплекса. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, архангельская область, китай, шэньян, александр цыбульский
Экономика, Архангельская область, Китай, Шэньян, Александр Цыбульский
ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Доля внешнеторгового оборота Архангельской области с Китаем по итогам первого полугодия 2024 года превысила 53% всего товарооборота области за этот период, заявил губернатор региона Александр Цыбульский.
"По итогам 2023 года внешнеторговый оборот нашего арктического региона с Китайской Народной Республикой составил 32,5% от всего товарооборота области. Если посмотреть 2024 год, то уже по итогам первых шести месяцев он вырос в 1,5 раза и превысил 53%", - сказал Цыбульский, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества.
По его словам, основу экспорта представляют древесина, продукция предприятий целлюлозно-бумажной промышленности и рыбопромышленного комплекса.
Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян
северо-восточной китайской провинции Ляонин
. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.