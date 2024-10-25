https://ria.ru/20241025/torgovlya-1979987528.html

Китайская провинция Ляонин готова расширять торговлю с Россией

Китайская провинция Ляонин готова расширять торговлю с Россией - РИА Новости, 25.10.2024

Китайская провинция Ляонин готова расширять торговлю с Россией

Китайская провинция Ляонин готова расширять масштабы торговли с Россией такими товарами, как нефть и уголь, заявил губернатор народного правительства провинции... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:58

2024-10-25T10:58

2024-10-25T10:58

экономика

ляонин

россия

шэньян

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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Китайская провинция Ляонин готова расширять масштабы торговли с Россией такими товарами, как нефть и уголь, заявил губернатор народного правительства провинции Ли Лэчэн. "Мы готовы выявлять потенциал для торгового сотрудничества со всеми областями России, прилагать усилия для решения торгово-экономических вопросов, проблем с расчетами, совместно строить российско-китайский логистический центр "Белый Раст", укреплять и расширять масштабы торговли такими товарами как механизмы и электроника, нефть, уголь и так далее. Способствовать стабильному росту двусторонней торговли", - сказал Ли Лэчэн, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Он отметил, что провинция Ляонин готова углублять сотрудничество со всеми российскими регионами в сфере туризма, культуры и спорта. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

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Ольга Фомченкова

экономика, ляонин, россия, шэньян, китай