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Китайская провинция Ляонин готова расширять торговлю с Россией - РИА Новости, 25.10.2024
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10:58 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/torgovlya-1979987528.html
Китайская провинция Ляонин готова расширять торговлю с Россией
Китайская провинция Ляонин готова расширять торговлю с Россией - РИА Новости, 25.10.2024
Китайская провинция Ляонин готова расширять торговлю с Россией
Китайская провинция Ляонин готова расширять масштабы торговли с Россией такими товарами, как нефть и уголь, заявил губернатор народного правительства провинции... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:58
2024-10-25T10:58
экономика
ляонин
россия
шэньян
китай
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Китайская провинция Ляонин готова расширять масштабы торговли с Россией такими товарами, как нефть и уголь, заявил губернатор народного правительства провинции Ли Лэчэн. "Мы готовы выявлять потенциал для торгового сотрудничества со всеми областями России, прилагать усилия для решения торгово-экономических вопросов, проблем с расчетами, совместно строить российско-китайский логистический центр "Белый Раст", укреплять и расширять масштабы торговли такими товарами как механизмы и электроника, нефть, уголь и так далее. Способствовать стабильному росту двусторонней торговли", - сказал Ли Лэчэн, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. Он отметил, что провинция Ляонин готова углублять сотрудничество со всеми российскими регионами в сфере туризма, культуры и спорта. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html
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шэньян
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экономика, ляонин, россия, шэньян, китай
Экономика, Ляонин, Россия, Шэньян, Китай
Китайская провинция Ляонин готова расширять торговлю с Россией

Губернатор: провинция Ляонин готова расширять торговлю с Россией нефтью и углем

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ШЭНЬЯН (Китай), 25 окт – РИА Новости. Китайская провинция Ляонин готова расширять масштабы торговли с Россией такими товарами, как нефть и уголь, заявил губернатор народного правительства провинции Ли Лэчэн.
"Мы готовы выявлять потенциал для торгового сотрудничества со всеми областями России, прилагать усилия для решения торгово-экономических вопросов, проблем с расчетами, совместно строить российско-китайский логистический центр "Белый Раст", укреплять и расширять масштабы торговли такими товарами как механизмы и электроника, нефть, уголь и так далее. Способствовать стабильному росту двусторонней торговли", - сказал Ли Лэчэн, выступая на церемонии открытия II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества.
Он отметил, что провинция Ляонин готова углублять сотрудничество со всеми российскими регионами в сфере туризма, культуры и спорта.
Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества в пятницу официально открылся в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин. Форум проходит с 24 по 26 октября, его тема в этом году — "Взаимодействие, взаимодоверие, взаимовыгода". Инвестиции, торговля, финансы стали ключевыми сферами обсуждения.
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