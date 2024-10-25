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Новосибирские ученые изготовили партию синтетического топлива из пластика - РИА Новости, 25.10.2024
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Наука
 
05:43 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/toplivo-1979955980.html
Новосибирские ученые изготовили партию синтетического топлива из пластика
Новосибирские ученые изготовили партию синтетического топлива из пластика - РИА Новости, 25.10.2024
Новосибирские ученые изготовили партию синтетического топлива из пластика
Ученые Новосибирского госуниверситета с помощью новой технологии получили первую опытную партию синтетического топлива из неперерабатываемого пластика, сообщили РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T05:43
2024-10-25T05:43
наука
технологии
новосибирский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета с помощью новой технологии получили первую опытную партию синтетического топлива из неперерабатываемого пластика, сообщили РИА Новости в пятницу в НГУ. Технологию преобразования пластика в синтетическое топливо новосибирские ученые разработали совместно со специалистами ярославского ООО "Омниум плюс". Предполагается, что перерабатывать в экологичное моторное топливо можно будет даже смесь обычных тонких пленок (пакеты-маечки) и неликвидного загрязненного и смешанного пластика. "Каталитическая установка по переработке жидких продуктов пиролиза полимерных отходов в синтетическое топливо смонтирована в лаборатории кафедры физической химии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. За первые три недели ее работы ученые получили первые три литра керосина", - рассказали в вузе. Технология состоит из нескольких стадий. Сначала неперерабатываемый пластик подвергается пиролизу — термической деструкции без доступа кислорода при температуре от 400 до 600 °C. Качественное топливо из продуктов пиролиза полимерных отходов (пиролизного масла) позволяет получать специальная каталитическая установка. "Наши первые попытки переработки жидкого продукта пиролиза полимерных отходов приводили к получению вещества, сходного с тем, что мы синтезируем сейчас, только температура его замерзания составляла около нуля градусов Цельсия… Поэтому пришлось подобрать такой состав катализаторов, который инициировал бы реакцию крекинга и изомеризации, приводящие к сильному понижению температуры замерзания. И сейчас она составляет уже -20 градусов. За три недели непрерывной круглосуточной работы мы выделили из продукта пиролиза около 3 литров качественного незамерзающего керосина, который можно использовать как добавку к топливу", - рассказала доцент кафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Екатерина Пархомчук. Готовый продукт в настоящее время подвергается тщательному анализу: исследователи изучают его фракционный, групповой, компонентный и элементный состав. Замеряют показатели серы и хлора на выходе, температуры вспышки и помутнения. Эти параметры очень важны для дальнейшего использования конечного продукта, они определяют его практическое назначение. Ученые оценивают результаты своей работы, как обнадеживающие, а производство топлива из продуктов пиролиза — рентабельным, ведь только 5% исходного вещества превращается в газ, остальная масса превращается в качественное синтетическое топливо. Технологию они считают практически готовой к внедрению, которое будет определяться только скоростью постройки каталитических установок и количества реакторов в промышленных установках.
https://ria.ru/20240708/nauka-1956819222.html
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технологии, новосибирский государственный университет
Наука, Технологии, Новосибирский государственный университет
Новосибирские ученые изготовили партию синтетического топлива из пластика

Новосибирские ученые получили первую партию синтетического топлива из пластика

© iStock.com / Khanchit KhirisutchalualЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© iStock.com / Khanchit Khirisutchalual
Лаборатория. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета с помощью новой технологии получили первую опытную партию синтетического топлива из неперерабатываемого пластика, сообщили РИА Новости в пятницу в НГУ.
Технологию преобразования пластика в синтетическое топливо новосибирские ученые разработали совместно со специалистами ярославского ООО "Омниум плюс". Предполагается, что перерабатывать в экологичное моторное топливо можно будет даже смесь обычных тонких пленок (пакеты-маечки) и неликвидного загрязненного и смешанного пластика.
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"Каталитическая установка по переработке жидких продуктов пиролиза полимерных отходов в синтетическое топливо смонтирована в лаборатории кафедры физической химии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. За первые три недели ее работы ученые получили первые три литра керосина", - рассказали в вузе.
Технология состоит из нескольких стадий. Сначала неперерабатываемый пластик подвергается пиролизу — термической деструкции без доступа кислорода при температуре от 400 до 600 °C. Качественное топливо из продуктов пиролиза полимерных отходов (пиролизного масла) позволяет получать специальная каталитическая установка.
"Наши первые попытки переработки жидкого продукта пиролиза полимерных отходов приводили к получению вещества, сходного с тем, что мы синтезируем сейчас, только температура его замерзания составляла около нуля градусов Цельсия… Поэтому пришлось подобрать такой состав катализаторов, который инициировал бы реакцию крекинга и изомеризации, приводящие к сильному понижению температуры замерзания. И сейчас она составляет уже -20 градусов. За три недели непрерывной круглосуточной работы мы выделили из продукта пиролиза около 3 литров качественного незамерзающего керосина, который можно использовать как добавку к топливу", - рассказала доцент кафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Екатерина Пархомчук.
Готовый продукт в настоящее время подвергается тщательному анализу: исследователи изучают его фракционный, групповой, компонентный и элементный состав. Замеряют показатели серы и хлора на выходе, температуры вспышки и помутнения. Эти параметры очень важны для дальнейшего использования конечного продукта, они определяют его практическое назначение.
Ученые оценивают результаты своей работы, как обнадеживающие, а производство топлива из продуктов пиролиза — рентабельным, ведь только 5% исходного вещества превращается в газ, остальная масса превращается в качественное синтетическое топливо. Технологию они считают практически готовой к внедрению, которое будет определяться только скоростью постройки каталитических установок и количества реакторов в промышленных установках.
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