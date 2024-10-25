https://ria.ru/20241025/toplivo-1979955980.html

Новосибирские ученые изготовили партию синтетического топлива из пластика

Новосибирские ученые изготовили партию синтетического топлива из пластика - РИА Новости, 25.10.2024

Новосибирские ученые изготовили партию синтетического топлива из пластика

Ученые Новосибирского госуниверситета с помощью новой технологии получили первую опытную партию синтетического топлива из неперерабатываемого пластика, сообщили РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T05:43

2024-10-25T05:43

2024-10-25T05:43

наука

технологии

новосибирский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961386293_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c8b7f924ba301c347194265162394855.jpg

НОВОСИБИРСК, 25 окт – РИА Новости. Ученые Новосибирского госуниверситета с помощью новой технологии получили первую опытную партию синтетического топлива из неперерабатываемого пластика, сообщили РИА Новости в пятницу в НГУ. Технологию преобразования пластика в синтетическое топливо новосибирские ученые разработали совместно со специалистами ярославского ООО "Омниум плюс". Предполагается, что перерабатывать в экологичное моторное топливо можно будет даже смесь обычных тонких пленок (пакеты-маечки) и неликвидного загрязненного и смешанного пластика. "Каталитическая установка по переработке жидких продуктов пиролиза полимерных отходов в синтетическое топливо смонтирована в лаборатории кафедры физической химии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. За первые три недели ее работы ученые получили первые три литра керосина", - рассказали в вузе. Технология состоит из нескольких стадий. Сначала неперерабатываемый пластик подвергается пиролизу — термической деструкции без доступа кислорода при температуре от 400 до 600 °C. Качественное топливо из продуктов пиролиза полимерных отходов (пиролизного масла) позволяет получать специальная каталитическая установка. "Наши первые попытки переработки жидкого продукта пиролиза полимерных отходов приводили к получению вещества, сходного с тем, что мы синтезируем сейчас, только температура его замерзания составляла около нуля градусов Цельсия… Поэтому пришлось подобрать такой состав катализаторов, который инициировал бы реакцию крекинга и изомеризации, приводящие к сильному понижению температуры замерзания. И сейчас она составляет уже -20 градусов. За три недели непрерывной круглосуточной работы мы выделили из продукта пиролиза около 3 литров качественного незамерзающего керосина, который можно использовать как добавку к топливу", - рассказала доцент кафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Екатерина Пархомчук. Готовый продукт в настоящее время подвергается тщательному анализу: исследователи изучают его фракционный, групповой, компонентный и элементный состав. Замеряют показатели серы и хлора на выходе, температуры вспышки и помутнения. Эти параметры очень важны для дальнейшего использования конечного продукта, они определяют его практическое назначение. Ученые оценивают результаты своей работы, как обнадеживающие, а производство топлива из продуктов пиролиза — рентабельным, ведь только 5% исходного вещества превращается в газ, остальная масса превращается в качественное синтетическое топливо. Технологию они считают практически готовой к внедрению, которое будет определяться только скоростью постройки каталитических установок и количества реакторов в промышленных установках.

https://ria.ru/20240708/nauka-1956819222.html

https://ria.ru/20240927/uchenye-1974998749.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, новосибирский государственный университет