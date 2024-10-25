Рейтинг@Mail.ru
Сообщество, созданное ГУР Украины в Энергодаре, внесли в список террористов - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 25.10.2024 (обновлено: 17:09 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/terrorizm-1980110176.html
Сообщество, созданное ГУР Украины в Энергодаре, внесли в список террористов
Сообщество, созданное ГУР Украины в Энергодаре, внесли в список террористов - РИА Новости, 25.10.2024
Сообщество, созданное ГУР Украины в Энергодаре, внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сообщество, созданное военной разведкой Украины и действовавшее в Энергодаре, сказано на сайте службы. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:18
2024-10-25T17:09
энергодар
украина
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
запорожская аэс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980114871_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_3e6a94afdb6e30c9619e1955e8b79567.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сообщество, созданное военной разведкой Украины и действовавшее в Энергодаре, сказано на сайте службы. "Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть: Организации: ... 3. Террористическое сообщество, созданное сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и осуществлявшее свою деятельность в городе Энергодаре Запорожской области", - говорится в перечне. Ранее ФСБ России внесла в единый список организаций, признанных террористическими в РФ, сеть, созданную украинской военной разведкой и действовавшую в Энергодаре Запорожской области - городе, где расположена Запорожская АЭС.
https://ria.ru/20241025/terrorizm-1980107479.html
энергодар
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980114871_124:0:1081:717_1920x0_80_0_0_283a94e3c071442472d9b4a4aeacc961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, украина, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), запорожская аэс, общество
Энергодар, Украина, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Запорожская АЭС, Общество
Сообщество, созданное ГУР Украины в Энергодаре, внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов созданное ГУР сообщество в Энергодаре

© Фото : ГУР Минобороны УкраиныВоеннослужащие ГУР Минобороны Украины
Военнослужащие ГУР Минобороны Украины - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фото : ГУР Минобороны Украины
Военнослужащие ГУР Минобороны Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сообщество, созданное военной разведкой Украины и действовавшее в Энергодаре, сказано на сайте службы.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть: Организации: ... 3. Террористическое сообщество, созданное сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и осуществлявшее свою деятельность в городе Энергодаре Запорожской области", - говорится в перечне.
Ранее ФСБ России внесла в единый список организаций, признанных террористическими в РФ, сеть, созданную украинской военной разведкой и действовавшую в Энергодаре Запорожской области - городе, где расположена Запорожская АЭС.
Украинские военнослужащие полка Днепр-1* - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
"Днепр-1"* включили в список террористов и экстремистов
Вчера, 16:07
 
ЭнергодарУкраинаРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Запорожская АЭСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала