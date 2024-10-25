https://ria.ru/20241025/terrorizm-1980110176.html

Сообщество, созданное ГУР Украины в Энергодаре, внесли в список террористов

Сообщество, созданное ГУР Украины в Энергодаре, внесли в список террористов - РИА Новости, 25.10.2024

Сообщество, созданное ГУР Украины в Энергодаре, внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сообщество, созданное военной разведкой Украины и действовавшее в Энергодаре, сказано на сайте службы. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:18

2024-10-25T16:18

2024-10-25T17:09

энергодар

украина

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

запорожская аэс

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980114871_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_3e6a94afdb6e30c9619e1955e8b79567.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сообщество, созданное военной разведкой Украины и действовавшее в Энергодаре, сказано на сайте службы. "Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть: Организации: ... 3. Террористическое сообщество, созданное сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и осуществлявшее свою деятельность в городе Энергодаре Запорожской области", - говорится в перечне. Ранее ФСБ России внесла в единый список организаций, признанных террористическими в РФ, сеть, созданную украинской военной разведкой и действовавшую в Энергодаре Запорожской области - городе, где расположена Запорожская АЭС.

https://ria.ru/20241025/terrorizm-1980107479.html

энергодар

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

энергодар, украина, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), запорожская аэс, общество