https://ria.ru/20241025/terrorizm-1980110176.html
Сообщество, созданное ГУР Украины в Энергодаре, внесли в список террористов
Сообщество, созданное ГУР Украины в Энергодаре, внесли в список террористов - РИА Новости, 25.10.2024
Сообщество, созданное ГУР Украины в Энергодаре, внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сообщество, созданное военной разведкой Украины и действовавшее в Энергодаре, сказано на сайте службы. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:18
2024-10-25T16:18
2024-10-25T17:09
энергодар
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сообщество, созданное военной разведкой Украины и действовавшее в Энергодаре, сказано на сайте службы. "Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть: Организации: ... 3. Террористическое сообщество, созданное сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и осуществлявшее свою деятельность в городе Энергодаре Запорожской области", - говорится в перечне. Ранее ФСБ России внесла в единый список организаций, признанных террористическими в РФ, сеть, созданную украинской военной разведкой и действовавшую в Энергодаре Запорожской области - городе, где расположена Запорожская АЭС.
https://ria.ru/20241025/terrorizm-1980107479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, украина, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), запорожская аэс, общество
Энергодар, Украина, Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Запорожская АЭС, Общество
Сообщество, созданное ГУР Украины в Энергодаре, внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес в список террористов созданное ГУР сообщество в Энергодаре