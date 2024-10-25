https://ria.ru/20241025/tamozhnya-1980133354.html
Путин на встрече с главой ФТС поздравил сотрудников таможни с праздником
Путин на встрече с главой ФТС поздравил сотрудников таможни с праздником - РИА Новости, 25.10.2024
Путин на встрече с главой ФТС поздравил сотрудников таможни с праздником
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы РФ Валерием Пикалевым поздравил сотрудников таможни с профессиональным... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:15
2024-10-25T17:15
2024-10-25T17:19
россия
владимир путин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Федеральной таможенной службы РФ Валерием Пикалевым поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником. "Поздравляю вас и всех сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241025/tamozhenniki-1979673985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральная таможенная служба (фтс россии), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Общество
Путин на встрече с главой ФТС поздравил сотрудников таможни с праздником
Путин на встрече с главой ФТС Пикалевым поздравил таможенников с праздником