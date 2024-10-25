https://ria.ru/20241025/tamozhenniki-1979673985.html

День таможенника в России

День таможенника в России - РИА Новости, 25.10.2024

День таможенника в России

25 октября отмечается День таможенника Российской Федерации. Он был установлен указом президента РФ от 4 августа 1995 года "Об установлении Дня таможенника... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T01:40

2024-10-25T01:40

2024-10-25T01:40

справки

россия

ссср

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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25 октября отмечается День таможенника Российской Федерации. Он был установлен указом президента РФ от 4 августа 1995 года "Об установлении Дня таможенника Российской Федерации". История российской таможни ведет свое начало с первых упоминаний в летописях о таможенных отношениях Киевской Руси с другими странами и датируется IX веком (именно тогда, по летописным источникам, стал известен мыт, или таможенная пошлина). Однако таможня в ее современном понимании, как единая государственная структура, укрепляющая торгово-экономические отношения державы с другими странами, появилась лишь в XVII веке. Первым законодательным актом, регулирующим вопросы внешней торговли и таможенного дела, стал Новоторговый устав 1667 года. В нем впервые была проведена унификация торговых и таможенных пошлин.В 1718 году была образована Коммерц-коллегия, в ведение которой была подчинена служба таможенных бурмистров. С 1720 года таможенные бурмистры стали именоваться оберцольнерами. Коммерц-коллегия была в 1784 году закрыта, в 1797 году – снова восстановлена.С 1802 года управление таможенным делом осуществляло Министерство коммерции, с 1811 года – Департамент внешней торговли Министерства финансов. В 1811 году император Александр I учредил Таможенное управление по европейской торговле, в его состав входило 11 таможенных округов. В 1864 году Департамент внешней торговли был преобразован в Департамент таможенных сборов. В круг его обязанностей, помимо главной задачи – обеспечения сбора таможенных пошлин, входили контроль за состоянием таможенных округов, таможен и застав по всей стране, составление генеральных и частных карт пограничных и прибрежных мест по всей таможенной линии с обозначением больших и малых, пограничных рек и иных водных путей сообщения, а также морских берегов, удобных для причаливания судов и выгрузки товаров.Основные экспортно-импортные операции производились по европейской границе. Морская торговля преобладала над сухопутной, хотя с развитием железнодорожной сети их соотношение постепенно менялось в пользу последней. Основной поток грузов проходил через Балтику, одновременно возрастало торговое значение южных морей.В 1868 году Государственный совет российской империи принял постановление, закрепившее "Положение о морской пограничной полосе". В 1872 году был принят пакет документов по укреплению пограничной стражи и создана крейсерская Балтийская таможенная флотилия. В годы Первой мировой войны (1914-1918) деятельность российских таможенных органов была парализована, большинство таможен были закрыты. Ко времени Октябрьской революции 1917 года таможенная служба была практически разрушена.С 1 января 1918 года новой советской властью было введено в действие постановление Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР "О порядке выдачи разрешения на ввоз и вывоз товаров", которым устанавливались подчиненность и функции таможенных органов Советской республики. Согласно предписаниям декрета СНК РСФСР от 29 мая 1918 года "О разграничении прав Центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений" таможенное обложение передавалось в исключительное ведение центральной государственной власти. Организация управления таможенным делом возлагалась на Департамент таможенных сборов Наркомата финансов (НКФ). Декретом от 29 июня 1918 года Департамент таможенных сборов был переименован в Главное управление таможенного контроля, которое переходило в непосредственное подчинение Наркомата торговли и промышленности, который в 1920 году был преобразован в Народный комиссариат внешней торговли.В марте 1922 года было сформировано восемь таможенных округов и два таможенных участка, в состав которых вошли 134 таможни и 149 таможенных постов.В 1922 году были утверждены первые советские таможенные тарифы по европейской привозной и вывозной торговле. В 1924 году был принят Таможенный устав СССР. Он закрепил сложившуюся систему управления таможенным делом на всей территории страны и структуру таможенных органов. На рубеже 1920-1930-х годов усилился командно-бюрократический стиль управления экономикой, укрепился принцип государственной монополии, резко сократилось число участников внешнеторговых связей, таможенный контроль стал чисто вспомогательным инструментом регулирования внешнеэкономической деятельности.Таможенным кодексом 1964 года таможня перешла в подчинение Министерству внешней торговли (МВТ) СССР. Решением Совета Министров в 1986 году на базе Главного таможенного управления при МВТ СССР было образовано Главное управление государственного таможенного контроля (ГУГТК) при Совете Министров СССР.25 октября 1991 года указом президента РСФСР образован Государственный таможенный комитет России, который указом президента РФ от 9 марта 2004 года был преобразован в Федеральную таможенную службу (ФТС).ФТС напрямую подчинена правительству РФ, и находится в ведении министерства финансов. Согласно Положению о Федеральной таможенной службе, утвержденному постановлением правительства РФ от 23 апреля 2021 года, ФТС является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, функции органа валютного контроля, функции по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, функции по обеспечению соблюдения мер нетарифного регулирования, мер технического регулирования, мер экспортного контроля, в том числе мер в отношении продукции военного назначения, функции по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ, функции по проведению радиационного контроля, функции по проведению санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля, федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и федерального государственного ветеринарного надзора, функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Российская таможенная служба – одна из крупнейших в мире.По состоянию на декабрь 2023 года в систему таможенных органов входят: восемь региональных таможенных управлений; четыре специализированных региональных таможенных управления; 76 таможен (в том числе восемь электронных, восемь оперативных и 10 непосредственно подчиненных ФТС России); 518 таможенных постов (в том числе два непосредственно подчиненных ФТС России, два тыловых). ФТС России имеет своих представителей в более чем 20 странах ближнего и дальнего зарубежья. В 2023 году таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 6,6 триллиона рублей, перевыполнив план на 158,6 миллиарда рублей. Это на 6,4% (400,7 миллиарда рублей) больше, чем в 2022 году. Доходы от импорта составили 74,5% от общей суммы (+48,4% по сравнению с прошлым годом) – 4,932 триллиона рублей.За первое полугодие 2024 года ФТС перечислила в бюджет 3,361 триллиона рублей налоговых сборов и платежей. Это почти на 500 миллиардов рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Торговыми партнерами России в 2023 году были: страны Азии – 69,6% от общего объема товарооборота (рост по сравнению с 2022 годом на 13,4%), Европы – 23% (снижение на 54,0%), Америки – 3,8% (снижение на 27,1%), Африки – 3,4% (рост на 37,0%).Согласно Стратегии развития таможенной службы РФ до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства России 23 мая 2020 года, основной ее целью является содействие развитию международной торговли, росту товарооборота и несырьевого экспорта, обеспечение национальной безопасности страны, полноты и правомерности взимания таможенных платежей, достижение высокого качества таможенного администрирования, создание конкурентных преимуществ для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности. Стратегическая цель развития ФТС – формирование к 2030 году качественно новой, насыщенной "искусственным интеллектом", быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, "умной" таможенной службы, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства. Руководитель Федеральной таможенной службы – Валерий Пикалев.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, ссср, федеральная таможенная служба (фтс россии)