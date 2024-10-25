Рейтинг@Mail.ru
Жительница Сыктывкара попыталась спуститься с пятого этажа по занавеске - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/syktyvkar-1980018552.html
Жительница Сыктывкара попыталась спуститься с пятого этажа по занавеске
Жительница Сыктывкара попыталась спуститься с пятого этажа по занавеске - РИА Новости, 25.10.2024
Жительница Сыктывкара попыталась спуститься с пятого этажа по занавеске
Молодая жительница Сыктывкара, которую, предположительно, запер в квартире ее сожитель, попыталась спуститься через балкон по занавеске и сорвалась вниз с... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:23
2024-10-25T12:23
происшествия
сыктывкар
республика коми
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Молодая жительница Сыктывкара, которую, предположительно, запер в квартире ее сожитель, попыталась спуститься через балкон по занавеске и сорвалась вниз с пятого этажа, она в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по республике Коми. Как рассказали в ведомстве, накануне вечером в дежурную часть полиции Сыктывкара поступило сообщение о том, что с балкона пятого этажа дома на Емальской улице упала женщина. "Предварительно установлено, что сожитель 21-летней женщины ушел из дома по делам, заперев квартиру на ключ. Оставшись одна в квартире, сожительница связала тюль в жгут и предприняла попытку спуститься на улицу через балкон. Не удержавшись, сорвалась и упала на землю", – говорится в ответе УМВД Коми на запрос агентства. Девушка госпитализирована, по факту инцидента проводится проверка, заключают в полиции. По данным Telegram-канала Shot, пострадавшая была беременна и собиралась в пивной бар с подругами, но сожитель ее не отпустил. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240917/vladivostok-1973084880.html
https://ria.ru/20240912/moskva-1972327213.html
сыктывкар
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_a6e453eed6e2dc2584e8c12978bd8c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сыктывкар, республика коми
Происшествия, Сыктывкар, Республика Коми
Жительница Сыктывкара попыталась спуститься с пятого этажа по занавеске

Жительница Сыктывкара пыталась спуститься с пятого этажа по занавеске и упала

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Молодая жительница Сыктывкара, которую, предположительно, запер в квартире ее сожитель, попыталась спуститься через балкон по занавеске и сорвалась вниз с пятого этажа, она в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по республике Коми.
Как рассказали в ведомстве, накануне вечером в дежурную часть полиции Сыктывкара поступило сообщение о том, что с балкона пятого этажа дома на Емальской улице упала женщина.
Жительница Владивостока, подававшая сигналы о помощи, выпала из окна, пытаясь выбраться из квартиры - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Жительница Владивостока выпала из окна, написав на нем SOS
17 сентября, 01:45
"Предварительно установлено, что сожитель 21-летней женщины ушел из дома по делам, заперев квартиру на ключ. Оставшись одна в квартире, сожительница связала тюль в жгут и предприняла попытку спуститься на улицу через балкон. Не удержавшись, сорвалась и упала на землю", – говорится в ответе УМВД Коми на запрос агентства.
Девушка госпитализирована, по факту инцидента проводится проверка, заключают в полиции.
По данным Telegram-канала Shot, пострадавшая была беременна и собиралась в пивной бар с подругами, но сожитель ее не отпустил. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Житель Москвы выбросил из окна троих чихуахуа своей сожительницы
12 сентября, 16:29
 
ПроисшествияСыктывкарРеспублика Коми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала