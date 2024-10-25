https://ria.ru/20241025/syktyvkar-1980018552.html
Жительница Сыктывкара попыталась спуститься с пятого этажа по занавеске
Жительница Сыктывкара попыталась спуститься с пятого этажа по занавеске - РИА Новости, 25.10.2024
Жительница Сыктывкара попыталась спуститься с пятого этажа по занавеске
Молодая жительница Сыктывкара, которую, предположительно, запер в квартире ее сожитель, попыталась спуститься через балкон по занавеске и сорвалась вниз с... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:23
2024-10-25T12:23
2024-10-25T12:23
происшествия
сыктывкар
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Молодая жительница Сыктывкара, которую, предположительно, запер в квартире ее сожитель, попыталась спуститься через балкон по занавеске и сорвалась вниз с пятого этажа, она в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по республике Коми. Как рассказали в ведомстве, накануне вечером в дежурную часть полиции Сыктывкара поступило сообщение о том, что с балкона пятого этажа дома на Емальской улице упала женщина. "Предварительно установлено, что сожитель 21-летней женщины ушел из дома по делам, заперев квартиру на ключ. Оставшись одна в квартире, сожительница связала тюль в жгут и предприняла попытку спуститься на улицу через балкон. Не удержавшись, сорвалась и упала на землю", – говорится в ответе УМВД Коми на запрос агентства. Девушка госпитализирована, по факту инцидента проводится проверка, заключают в полиции. По данным Telegram-канала Shot, пострадавшая была беременна и собиралась в пивной бар с подругами, но сожитель ее не отпустил. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240917/vladivostok-1973084880.html
https://ria.ru/20240912/moskva-1972327213.html
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происшествия, сыктывкар, республика коми
Происшествия, Сыктывкар, Республика Коми
Жительница Сыктывкара попыталась спуститься с пятого этажа по занавеске
Жительница Сыктывкара пыталась спуститься с пятого этажа по занавеске и упала
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Молодая жительница Сыктывкара, которую, предположительно, запер в квартире ее сожитель, попыталась спуститься через балкон по занавеске и сорвалась вниз с пятого этажа, она в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по республике Коми.
Как рассказали в ведомстве, накануне вечером в дежурную часть полиции Сыктывкара поступило сообщение о том, что с балкона пятого этажа дома на Емальской улице упала женщина.
"Предварительно установлено, что сожитель 21-летней женщины ушел из дома по делам, заперев квартиру на ключ. Оставшись одна в квартире, сожительница связала тюль в жгут и предприняла попытку спуститься на улицу через балкон. Не удержавшись, сорвалась и упала на землю", – говорится в ответе УМВД Коми на запрос агентства.
Девушка госпитализирована, по факту инцидента проводится проверка, заключают в полиции.
По данным Telegram-канала Shot, пострадавшая была беременна и собиралась в пивной бар с подругами, но сожитель ее не отпустил. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.