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Спецоперация, 25 октября: Россия нанесла 42 удара по инфраструктуре Украины - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:47 25.10.2024 (обновлено: 21:27 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/svo-1980176470.html
Спецоперация, 25 октября: Россия нанесла 42 удара по инфраструктуре Украины
Спецоперация, 25 октября: Россия нанесла 42 удара по инфраструктуре Украины - РИА Новости, 25.10.2024
Спецоперация, 25 октября: Россия нанесла 42 удара по инфраструктуре Украины
Российские войска в течение недели нанесли 42 групповых удара по инфраструктуре Украины, ВСУ потеряли за неделю до 15 630 военнослужащих, а Владимир Путин... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:47
2024-10-25T21:27
специальная военная операция на украине
россия
украина
ольга скабеева
владимир путин
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
курская область
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские войска в течение недели нанесли 42 групповых удара по инфраструктуре Украины, ВСУ потеряли за неделю до 15 630 военнослужащих, а Владимир Путин заявил, что стабильное управление окруженными подразделениями ВСУ в Курской области потеряно.Что произошло на фронтеРоссийские войска в течение недели нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. При этом они поразили объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных дронов.Также, по данным Минобороны за семь дней:Ситуация в Курской областиВ отдельной сводке российского ведомства говорится, что на Курском направлении ВСУ за сутки потеряли 300 человек.Кроме того:При этом за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три — над Белгородской областью, один — над Брянской областью. За то же время они ликвидировали один малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью.С 13.30 до 14.15 удалось уничтожить еще девять дронов над Курской, Орловской и Брянской областями. С 14.30 до 15.10 еще три беспилотника ликвидировали над Орловской и Курской областями.Управление потеряноСтабильное управление окруженными подразделениями ВСУ в Курской области потеряно, сообщил Владимир Путин. При этом, как отметил глава государства, украинские силы даже не понимают, что они в окружении.Он также заявил, что, когда Россия соглашается рассмотреть переговорные инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается. Причем такое происходило уже дважды, отметил президент.Придет времяПомимо этого, в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Путин разъяснил, в чем состоит сотрудничество Москвы и Пхеньяна."Когда надо будет что-то решить, мы, безусловно, решим, соответствующая позиция у наших друзей из Северной Кореи, Корейской Народно-демократической (республики. — Прим. ред.) есть", — сказал он.По словам Путина, вопрос оказания взаимной военной помощи — дело России и КНДР, только им решать, ограничиться лишь учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором о стратегическом партнерстве, или что-то применять.Пункта дислокации больше нетАвиационным ударом с применением бомбы ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР."В районе населенного пункта Разлив западнее города Курахова Донецкой Народной Республики был обнаружен пункт временной дислокации 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате нанесения авиационного удара по переданным координатам разведки уничтожен ПВД с личным составом", — говорится в сообщении Минобороны.Кроме того, ликвидированы самоходная установка и склад боекомплекта.
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россия, украина, ольга скабеева, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, курская область, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Ольга Скабеева, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Курская область, МиГ-29

Спецоперация, 25 октября: Россия нанесла 42 удара по инфраструктуре Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские войска в течение недели нанесли 42 групповых удара по инфраструктуре Украины, ВСУ потеряли за неделю до 15 630 военнослужащих, а Владимир Путин заявил, что стабильное управление окруженными подразделениями ВСУ в Курской области потеряно.

Что произошло на фронте

Российские войска в течение недели нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. При этом они поразили объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных дронов.
Также, по данным Минобороны за семь дней:
  • Потери ВСУ за неделю на разных направлениях составили до 15630 военнослужащих;
  • На линии боевого соприкосновения сдались в плен 55 украинских военнослужащих, в том числе 39 — в Курской области;
  • Авиация сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Ситуация в Курской области

В отдельной сводке российского ведомства говорится, что на Курском направлении ВСУ за сутки потеряли 300 человек.
Кроме того:
  • Уничтожены десять единиц бронетехники, в том числе танк, бронетранспортер и восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, пять минометов, три автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы;
  • Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен;
  • Отражены пять контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плехово;
  • Предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь.
При этом за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три — над Белгородской областью, один — над Брянской областью. За то же время они ликвидировали один малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью.
С 13.30 до 14.15 удалось уничтожить еще девять дронов над Курской, Орловской и Брянской областями. С 14.30 до 15.10 еще три беспилотника ликвидировали над Орловской и Курской областями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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Управление потеряно

Стабильное управление окруженными подразделениями ВСУ в Курской области потеряно, сообщил Владимир Путин. При этом, как отметил глава государства, украинские силы даже не понимают, что они в окружении.
Он также заявил, что, когда Россия соглашается рассмотреть переговорные инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается. Причем такое происходило уже дважды, отметил президент.

Придет время

Помимо этого, в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Путин разъяснил, в чем состоит сотрудничество Москвы и Пхеньяна.
"Когда надо будет что-то решить, мы, безусловно, решим, соответствующая позиция у наших друзей из Северной Кореи, Корейской Народно-демократической (республики. — Прим. ред.) есть", — сказал он.
По словам Путина, вопрос оказания взаимной военной помощи — дело России и КНДР, только им решать, ограничиться лишь учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором о стратегическом партнерстве, или что-то применять.
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Пункта дислокации больше нет

Авиационным ударом с применением бомбы ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР.
«
"В районе населенного пункта Разлив западнее города Курахова Донецкой Народной Республики был обнаружен пункт временной дислокации 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате нанесения авиационного удара по переданным координатам разведки уничтожен ПВД с личным составом", — говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, ликвидированы самоходная установка и склад боекомплекта.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаОльга СкабееваВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииКурская областьМиГ-29
 
 
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