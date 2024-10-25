https://ria.ru/20241025/svo-1980176470.html

Спецоперация, 25 октября: Россия нанесла 42 удара по инфраструктуре Украины

Спецоперация, 25 октября: Россия нанесла 42 удара по инфраструктуре Украины - РИА Новости, 25.10.2024

Спецоперация, 25 октября: Россия нанесла 42 удара по инфраструктуре Украины

Российские войска в течение недели нанесли 42 групповых удара по инфраструктуре Украины, ВСУ потеряли за неделю до 15 630 военнослужащих, а Владимир Путин... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:47

2024-10-25T19:47

2024-10-25T21:27

специальная военная операция на украине

россия

украина

ольга скабеева

владимир путин

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

курская область

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Российские войска в течение недели нанесли 42 групповых удара по инфраструктуре Украины, ВСУ потеряли за неделю до 15 630 военнослужащих, а Владимир Путин заявил, что стабильное управление окруженными подразделениями ВСУ в Курской области потеряно.Что произошло на фронтеРоссийские войска в течение недели нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. При этом они поразили объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных дронов.Также, по данным Минобороны за семь дней:Ситуация в Курской областиВ отдельной сводке российского ведомства говорится, что на Курском направлении ВСУ за сутки потеряли 300 человек.Кроме того:При этом за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили три украинских БПЛА над акваторией Азовского моря, три — над Белгородской областью, один — над Брянской областью. За то же время они ликвидировали один малоразмерный воздушный шар над Ростовской областью.С 13.30 до 14.15 удалось уничтожить еще девять дронов над Курской, Орловской и Брянской областями. С 14.30 до 15.10 еще три беспилотника ликвидировали над Орловской и Курской областями.Управление потеряноСтабильное управление окруженными подразделениями ВСУ в Курской области потеряно, сообщил Владимир Путин. При этом, как отметил глава государства, украинские силы даже не понимают, что они в окружении.Он также заявил, что, когда Россия соглашается рассмотреть переговорные инициативы по конфликту на Украине, Киев от них отказывается. Причем такое происходило уже дважды, отметил президент.Придет времяПомимо этого, в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Путин разъяснил, в чем состоит сотрудничество Москвы и Пхеньяна."Когда надо будет что-то решить, мы, безусловно, решим, соответствующая позиция у наших друзей из Северной Кореи, Корейской Народно-демократической (республики. — Прим. ред.) есть", — сказал он.По словам Путина, вопрос оказания взаимной военной помощи — дело России и КНДР, только им решать, ограничиться лишь учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором о стратегическом партнерстве, или что-то применять.Пункта дислокации больше нетАвиационным ударом с применением бомбы ФАБ-3000 уничтожен пункт временной дислокации мотопехотной бригады ВСУ в районе Курахово ДНР."В районе населенного пункта Разлив западнее города Курахова Донецкой Народной Республики был обнаружен пункт временной дислокации 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате нанесения авиационного удара по переданным координатам разведки уничтожен ПВД с личным составом", — говорится в сообщении Минобороны.Кроме того, ликвидированы самоходная установка и склад боекомплекта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

https://ria.ru/20241024/briks-1979842859.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

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россия, украина, ольга скабеева, владимир путин, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, курская область, миг-29