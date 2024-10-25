https://ria.ru/20241025/svo-1980043352.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 440 солдат ВСУ за неделю

Группировка "Днепр" уничтожила до 440 солдат ВСУ за неделю - РИА Новости, 25.10.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 440 солдат ВСУ за неделю

Украинские войска за неделю потеряли до 440 военнослужащих, пусковую установку IRIS-T и девять артиллерийских орудий в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:19

2024-10-25T13:19

2024-10-25T13:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли до 440 военнослужащих, пусковую установку IRIS-T и девять артиллерийских орудий в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 37 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и семь полевых складов с боеприпасами, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)