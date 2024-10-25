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Группировка "Днепр" уничтожила до 440 солдат ВСУ за неделю - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 25.10.2024 (обновлено: 13:20 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/svo-1980043352.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 440 солдат ВСУ за неделю
Группировка "Днепр" уничтожила до 440 солдат ВСУ за неделю - РИА Новости, 25.10.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 440 солдат ВСУ за неделю
Украинские войска за неделю потеряли до 440 военнослужащих, пусковую установку IRIS-T и девять артиллерийских орудий в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:19
2024-10-25T13:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли до 440 военнослужащих, пусковую установку IRIS-T и девять артиллерийских орудий в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 37 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и семь полевых складов с боеприпасами, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 440 солдат ВСУ за неделю

Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 440 солдат ВСУ за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли до 440 военнослужащих, пусковую установку IRIS-T и девять артиллерийских орудий в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 37 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и семь полевых складов с боеприпасами, уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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