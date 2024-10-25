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Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 25.10.2024 (обновлено: 13:24 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/svo-1980042718.html
Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 ВСУ
Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 ВСУ
Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, за неделю в зоне спецоперации уничтожен 521 беспилотник, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:16
2024-10-25T13:24
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
миг-29
украина
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, за неделю в зоне спецоперации уничтожен 521 беспилотник, сообщило Минобороны РФ."Авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и 521 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в недельной сводке ведомства.Всего с начала СВО уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34304 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18871 танк и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16761 орудие полевой артиллерии и минометов, 27598 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241025/minoborony-1980044177.html
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воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, миг-29, украина, россия, франция
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Украина, Россия, Франция
Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 ВСУ

МО: авиация ВКС России сбила самолет Миг-29 ВСУ и 521 беспилотник

© AP Photo / LIBKOSУкраинский МиГ-29
Украинский МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский МиГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, за неделю в зоне спецоперации уничтожен 521 беспилотник, сообщило Минобороны РФ.
"Авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и 521 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в недельной сводке ведомства.
Всего с начала СВО уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34304 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18871 танк и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16761 орудие полевой артиллерии и минометов, 27598 единиц специальной военной автомобильной техники.
Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ авиаударом ФАБ-3000 в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Вчера, 13:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныМиГ-29УкраинаРоссияФранция
 
 
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