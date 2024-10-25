https://ria.ru/20241025/svo-1980042718.html

Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 ВСУ

Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024

Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 ВСУ

Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, за неделю в зоне спецоперации уничтожен 521 беспилотник, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:16

2024-10-25T13:16

2024-10-25T13:24

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

миг-29

украина

россия

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946121919_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_a4e41769c820079a918fe9d8108fd549.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Авиация ВКС России сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, за неделю в зоне спецоперации уничтожен 521 беспилотник, сообщило Минобороны РФ."Авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 39 реактивных снарядов HIMARS производства США и 521 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в недельной сводке ведомства.Всего с начала СВО уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34304 беспилотных летательных аппарата, 584 зенитных ракетных комплекса, 18871 танк и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16761 орудие полевой артиллерии и минометов, 27598 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20241025/minoborony-1980044177.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, миг-29, украина, россия, франция