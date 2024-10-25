https://ria.ru/20241025/svo-1980042510.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 25.10.2024

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за неделю

Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, освободили населенные пункты Зоряное и Серебрянка в ДНР,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:15

2024-10-25T13:15

2024-10-25T13:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск в течение недели продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, освободили населенные пункты Зоряное и Серебрянка в ДНР, украинские войска потеряли более 5410 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зоряное и Серебрянка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, штурмовой, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии, отразили 11 контратак штурмовых подразделений ВСУ."Потери противника составили свыше 5410 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 45 автомобилей и 37 орудий полевой артиллерии, из которых 13 западного производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов боеприпасами", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20241025/svo-1980042020.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, в мире, сша