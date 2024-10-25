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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 25.10.2024 (обновлено: 13:21 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/svo-1980042422.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 25.10.2024
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Украинские формирования за неделю потеряли до 750 военнослужащих, три бронемашины и 16 орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:14
2024-10-25T13:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
в мире
нато
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 750 военнослужащих, три бронемашины и 16 орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 750 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, НАТО
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

МО: ВСУ потеряли до 750 военных в зоне ответственности "Востока" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 750 военнослужащих, три бронемашины и 16 орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 750 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18
 
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