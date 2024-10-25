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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 25.10.2024
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Украинские формирования за неделю потеряли до 750 военнослужащих, три бронемашины и 16 орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:14
2024-10-25T13:14
2024-10-25T13:21
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 750 военнослужащих, три бронемашины и 16 орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 750 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, в мире, нато
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, НАТО
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
МО: ВСУ потеряли до 750 военных в зоне ответственности "Востока" за неделю