https://ria.ru/20241025/svo-1980042422.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 25.10.2024

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

Украинские формирования за неделю потеряли до 750 военнослужащих, три бронемашины и 16 орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:14

2024-10-25T13:14

2024-10-25T13:21

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинские формирования за неделю потеряли до 750 военнослужащих, три бронемашины и 16 орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 750 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155 мм производства стран НАТО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, в мире, нато