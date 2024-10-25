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ВС России нанесли 42 групповых удара по объектам на Украине за неделю - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 25.10.2024 (обновлено: 13:20 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/svo-1980042125.html
ВС России нанесли 42 групповых удара по объектам на Украине за неделю
ВС России нанесли 42 групповых удара по объектам на Украине за неделю - РИА Новости, 25.10.2024
ВС России нанесли 42 групповых удара по объектам на Украине за неделю
Российские войска в течение недели нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поражены объекты нефтегазовой отрасли и... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:13
2024-10-25T13:20
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска в течение недели нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных БПЛА, сообщило Минобороны РФ."С 19 по 25 октября текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Кроме того, поражались склады боеприпасов, базы горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли 42 групповых удара по объектам на Украине за неделю

Минобороны: ВС РФ нанесли 42 групповых удара по объектам на Украине за неделю

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска в течение недели нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками, поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных БПЛА, сообщило Минобороны РФ.
"С 19 по 25 октября текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 42 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Кроме того, поражались склады боеприпасов, базы горючего, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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