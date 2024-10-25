https://ria.ru/20241025/svo-1980042020.html
ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР
ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 25.10.2024
ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР
Российские войска за неделю освободили 4 населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:13
2024-10-25T13:13
2024-10-25T16:19
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340888_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_c2c667655064bc2090c724ba9d53728e.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска за неделю освободили 4 населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Согласно сводке ведомства за 19-25 октября, освобождены были Новосадовое, Зоряное, Серебрянка и Николаевка, все населенные пункты расположены в ДНР.
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980083561.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340888_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8cd27fd67f4fd573b8c48c8ab6690935.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР
МО: российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР