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ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 25.10.2024 (обновлено: 16:19 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/svo-1980042020.html
ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР
ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 25.10.2024
ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР
Российские войска за неделю освободили 4 населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:13
2024-10-25T16:19
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска за неделю освободили 4 населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Согласно сводке ведомства за 19-25 октября, освобождены были Новосадовое, Зоряное, Серебрянка и Николаевка, все населенные пункты расположены в ДНР.
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980083561.html
россия
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР

МО: российские войска за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска за неделю освободили 4 населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Согласно сводке ведомства за 19-25 октября, освобождены были Новосадовое, Зоряное, Серебрянка и Николаевка, все населенные пункты расположены в ДНР.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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