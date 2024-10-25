https://ria.ru/20241025/svo-1980042020.html

ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР

ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 25.10.2024

ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР

Российские войска за неделю освободили 4 населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:13

2024-10-25T13:13

2024-10-25T16:19

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российские войска за неделю освободили 4 населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Согласно сводке ведомства за 19-25 октября, освобождены были Новосадовое, Зоряное, Серебрянка и Николаевка, все населенные пункты расположены в ДНР.

https://ria.ru/20241025/ukraina-1980083561.html

россия

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россия, донецкая народная республика