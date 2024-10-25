https://ria.ru/20241025/svo-1980041784.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" за неделю

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" за неделю - РИА Новости, 25.10.2024

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" за неделю

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Север" более 2720 военнослужащих, 10 танков, 74 бронемашины, в том числе четыре БМП Bradley, сообщили в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:11

2024-10-25T13:11

2024-10-25T13:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

курская область

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Север" более 2720 военнослужащих, 10 танков, 74 бронемашины, в том числе четыре БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области - ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.Кроме того, на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, и двух бригад теробороны."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2720 военнослужащих, 10 танков и 74 боевые бронированные машины, в том числе четыре боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера М113 производства США", - говорится в сводке министерства.Также, по информации Минобороны, уничтожены 47 орудий полевой артиллерии, 42 автомобиля, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, четыре полевых склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20241025/kurskaya-1979974687.html

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вооруженные силы украины, россия, курская область