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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" за неделю
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" за неделю - РИА Новости, 25.10.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" за неделю
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Север" более 2720 военнослужащих, 10 танков, 74 бронемашины, в том числе четыре БМП Bradley, сообщили в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:11
2024-10-25T13:11
2024-10-25T13:18
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Север" более 2720 военнослужащих, 10 танков, 74 бронемашины, в том числе четыре БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области - ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.Кроме того, на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, и двух бригад теробороны."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2720 военнослужащих, 10 танков и 74 боевые бронированные машины, в том числе четыре боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера М113 производства США", - говорится в сводке министерства.Также, по информации Минобороны, уничтожены 47 орудий полевой артиллерии, 42 автомобиля, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, четыре полевых склада с боеприпасами.
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вооруженные силы украины, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне группировки "Север" за неделю
МО: ВСУ потеряли более 2720 военных в зоне группировки "Север" за неделю
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Север" более 2720 военнослужащих, 10 танков, 74 бронемашины, в том числе четыре БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области
- ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.
Кроме того, на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, и двух бригад теробороны.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2720 военнослужащих, 10 танков и 74 боевые бронированные машины, в том числе четыре боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера М113 производства США", - говорится в сводке министерства.
Также, по информации Минобороны, уничтожены 47 орудий полевой артиллерии, 42 автомобиля, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, четыре полевых склада с боеприпасами.