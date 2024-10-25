https://ria.ru/20241025/svo-1980039943.html

Рогов сообщил о стремительном рывке ВС России на Времевском направлении

Рогов сообщил о стремительном рывке ВС России на Времевском направлении - РИА Новости, 25.10.2024

Рогов сообщил о стремительном рывке ВС России на Времевском направлении

Российские войска стремительным рывком прорвали оборону ВСУ севернее и северо-западнее села Левадное на времевском направлении Запорожской линии фронта,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:03

2024-10-25T13:03

2024-10-25T13:03

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Российские войска стремительным рывком прорвали оборону ВСУ севернее и северо-западнее села Левадное на времевском направлении Запорожской линии фронта, отбросив противника и продвинувшись вперед более чем на километр, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее сообщалось, что военнослужащие группировки войск "Восток" в середине октября освободили населенный пункт Левадное в северо-восточной части Запорожской области на стыке границы с ДНР, заняв более выгодные рубежи. "Наша армия стремительно одним рывком продвинулась вперед севернее и северо-западнее Левадного, отбросив бандеровцев и продвинувшись свыше километра. Сейчас наши бойцы окапываются на новых позициях и закрепляют успех", - сказал Рогов. Он напомнил, что продвижение российской армии на этом участке фронта позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241021/pokrovsk-1978726110.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность