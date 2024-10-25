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"Удерживают под ударом дронов": пленный рассказал об угрозах со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 25.10.2024 (обновлено: 12:33 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/svo-1980021745.html
"Удерживают под ударом дронов": пленный рассказал об угрозах со стороны ВСУ
"Удерживают под ударом дронов": пленный рассказал об угрозах со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
"Удерживают под ударом дронов": пленный рассказал об угрозах со стороны ВСУ
Украинский пленный военнослужащий рассказал, что солдат ВСУ силой удерживают в приграничном районе Курской области под угрозой удара дронами или осколочными... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T12:32
2024-10-25T12:33
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинский пленный военнослужащий рассказал, что солдат ВСУ силой удерживают в приграничном районе Курской области под угрозой удара дронами или осколочными боеприпасами ("вогами") украинские подразделения, находящиеся в резерве ближе к границе. "Говорили, давайте наступайте, а по факту бросили без раций и боеприпасов, без воды. Ну, отошли и началось усиление мер, чтоб не оставляли позиции. Дронами с вогами накрывали, если вдруг люди отходили", - рассказал военнослужащий 103-й бригады теробороны Сергей Козуб, взятый в плен военнослужащими "Севера" в приграничном районе Курской области. Сергей поведал, что попал в плен, когда "находился в блиндаже с товарищами, которых на Bradley подбили". "Началась перестрелка, подошли ваши ребята, предложили сдаться в плен. Я сказал ребятам, давайте выходить. Сдались. Я вышел первый. Потом проверили по позициям, но никто нигде не тронули. Дали воды, еды", - сообщил Козуб. Он также рассказал, как попал по мобилизации в армию. "Загрузили, привезли в ТЦК, за один день прошли комиссию. Собирают просто так вот на улице, как собак. Реально запихивают в автобус и отправляют за день на войну", - заметил боец ВСУ.
https://ria.ru/20241025/plennyj-1979952047.html
https://ria.ru/20241023/vsu-1979475938.html
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
"Удерживают под ударом дронов": пленный рассказал об угрозах со стороны ВСУ

Пленный: ВСУ силой удерживают своих в Курской области под угрозой удара дронами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинский пленный военнослужащий рассказал, что солдат ВСУ силой удерживают в приграничном районе Курской области под угрозой удара дронами или осколочными боеприпасами ("вогами") украинские подразделения, находящиеся в резерве ближе к границе.
"Говорили, давайте наступайте, а по факту бросили без раций и боеприпасов, без воды. Ну, отошли и началось усиление мер, чтоб не оставляли позиции. Дронами с вогами накрывали, если вдруг люди отходили", - рассказал военнослужащий 103-й бригады теробороны Сергей Козуб, взятый в плен военнослужащими "Севера" в приграничном районе Курской области.
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Сергей поведал, что попал в плен, когда "находился в блиндаже с товарищами, которых на Bradley подбили". "Началась перестрелка, подошли ваши ребята, предложили сдаться в плен. Я сказал ребятам, давайте выходить. Сдались. Я вышел первый. Потом проверили по позициям, но никто нигде не тронули. Дали воды, еды", - сообщил Козуб.
Он также рассказал, как попал по мобилизации в армию. "Загрузили, привезли в ТЦК, за один день прошли комиссию. Собирают просто так вот на улице, как собак. Реально запихивают в автобус и отправляют за день на войну", - заметил боец ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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