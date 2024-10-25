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Путин оценил действия центральной группировки армии в зоне СВО
Путин оценил действия центральной группировки армии в зоне СВО - РИА Новости, 25.10.2024
Путин оценил действия центральной группировки армии в зоне СВО
Центральная группировка армии РФ в зоне СВО действует достаточно уверенно и практически по всем направлениям, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:41
2024-10-25T11:41
2024-10-25T11:41
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
ольга скабеева
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Центральная группировка армии РФ в зоне СВО действует достаточно уверенно и практически по всем направлениям, сообщил президент России Владимир Путин. "Центральная группировка, она действует достаточно уверенно и практически по всем направлениям", - сказал Путин в интервью журналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
https://ria.ru/20241025/putin-1980002105.html
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россия, владимир путин, ольга скабеева
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Ольга Скабеева
Путин оценил действия центральной группировки армии в зоне СВО
Путин: центральная группировка армии в зоне СВО действует уверенно