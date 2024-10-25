https://ria.ru/20241025/svo-1980002436.html

Путин оценил действия центральной группировки армии в зоне СВО

Путин оценил действия центральной группировки армии в зоне СВО - РИА Новости, 25.10.2024

Путин оценил действия центральной группировки армии в зоне СВО

Центральная группировка армии РФ в зоне СВО действует достаточно уверенно и практически по всем направлениям, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:41

2024-10-25T11:41

2024-10-25T11:41

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

ольга скабеева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Центральная группировка армии РФ в зоне СВО действует достаточно уверенно и практически по всем направлениям, сообщил президент России Владимир Путин. "Центральная группировка, она действует достаточно уверенно и практически по всем направлениям", - сказал Путин в интервью журналисту Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

https://ria.ru/20241025/putin-1980002105.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, ольга скабеева