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США начали оправдываться из-за провала антироссийских санкций - РИА Новости, 25.10.2024
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13:06 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html
США начали оправдываться из-за провала антироссийских санкций
США начали оправдываться из-за провала антироссийских санкций - РИА Новости, 25.10.2024
США начали оправдываться из-за провала антироссийских санкций
В США на фоне провала антироссийских санкций начали оправдываться, что они якобы никогда не были направлены на обвал российской экономики, пишет газета... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:06
2024-10-25T13:06
россия
сша
украина
джо байден
владимир путин
politico
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В США на фоне провала антироссийских санкций начали оправдываться, что они якобы никогда не были направлены на обвал российской экономики, пишет газета Politico. В РФ не раз заявляли, что российская экономика растет, несмотря на санкции. В апреле 2022 года президент США Джо Байден заявлял, что один год американских санкций против РФ способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. В сентябре 2024 года член комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса Дарелл Исса признал, что США за время работы администрации Байдена не смогли ввести никаких эффективных санкций против России. "Целью этой экономической тактики никогда не был обвал российской экономики, у нее не может быть такой цели", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванного высокопоставленного чиновника из американской администрации. Должностное лицо добавило, что целью санкций является предотвращение приобретения Россией оружия и средств, которые могут быть задействованы в ходе конфликта на Украине. "Мы ожидали, что россияне будут в состоянии адаптироваться к нашим санкциям и найти способы их обхода", - подчеркнул чиновник. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241014/sanktsii-1977875868.html
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россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, politico
Россия, США, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Politico
США начали оправдываться из-за провала антироссийских санкций

Politico: США оправдываются, что санкции не направлены на обвал экономики России

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В США на фоне провала антироссийских санкций начали оправдываться, что они якобы никогда не были направлены на обвал российской экономики, пишет газета Politico.
В РФ не раз заявляли, что российская экономика растет, несмотря на санкции.
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14 октября, 04:55
В апреле 2022 года президент США Джо Байден заявлял, что один год американских санкций против РФ способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. В сентябре 2024 года член комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса Дарелл Исса признал, что США за время работы администрации Байдена не смогли ввести никаких эффективных санкций против России.
"Целью этой экономической тактики никогда не был обвал российской экономики, у нее не может быть такой цели", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванного высокопоставленного чиновника из американской администрации.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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22 октября, 23:57
Должностное лицо добавило, что целью санкций является предотвращение приобретения Россией оружия и средств, которые могут быть задействованы в ходе конфликта на Украине.
"Мы ожидали, что россияне будут в состоянии адаптироваться к нашим санкциям и найти способы их обхода", - подчеркнул чиновник.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Экс-исполнительный директор МВФ оценил рост экономики России под санкциями
15 октября, 07:51
 
РоссияСШАУкраинаДжо БайденВладимир ПутинPolitico
 
 
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