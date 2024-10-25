https://ria.ru/20241025/ssha-1980040777.html

США начали оправдываться из-за провала антироссийских санкций

США начали оправдываться из-за провала антироссийских санкций - РИА Новости, 25.10.2024

США начали оправдываться из-за провала антироссийских санкций

В США на фоне провала антироссийских санкций начали оправдываться, что они якобы никогда не были направлены на обвал российской экономики, пишет газета... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:06

2024-10-25T13:06

2024-10-25T13:06

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сша

украина

джо байден

владимир путин

politico

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В США на фоне провала антироссийских санкций начали оправдываться, что они якобы никогда не были направлены на обвал российской экономики, пишет газета Politico. В РФ не раз заявляли, что российская экономика растет, несмотря на санкции. В апреле 2022 года президент США Джо Байден заявлял, что один год американских санкций против РФ способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. В сентябре 2024 года член комитета по международным делам палаты представителей американского конгресса Дарелл Исса признал, что США за время работы администрации Байдена не смогли ввести никаких эффективных санкций против России. "Целью этой экономической тактики никогда не был обвал российской экономики, у нее не может быть такой цели", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванного высокопоставленного чиновника из американской администрации. Должностное лицо добавило, что целью санкций является предотвращение приобретения Россией оружия и средств, которые могут быть задействованы в ходе конфликта на Украине. "Мы ожидали, что россияне будут в состоянии адаптироваться к нашим санкциям и найти способы их обхода", - подчеркнул чиновник. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241014/sanktsii-1977875868.html

https://ria.ru/20241022/sanktsii-1979447068.html

https://ria.ru/20241015/sanktsii-1978064426.html

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россия, сша, украина, джо байден, владимир путин, politico