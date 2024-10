https://ria.ru/20241025/ssha-1980003269.html

В США не нашли документы по выплатам Украине миллиарда долларов, пишут СМИ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более миллиарда долларов, потраченных Пентагоном на военную помощь Украине в 2022 году, оказались незадокументированными, пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на генерального инспектора Пентагона. "Проверка Министерства обороны выявила, что 1,1 миллиарда долларов, которые предназначались на поддержку Украины, <...> не сопровождались необходимой документацией. <...> Генеральный инспектор Министерства обороны также обнаружил, что военные по большей части не были обучены оформлять документы", — говорится в публикации. Всего проверка касалась 2,1 миллиарда долларов, выделенных в 2022 году. По данным издания, без должной документации осталось 67 процентов платежей. Поэтому непонятно, использовались ли средства по назначению. Stars and Stripes приводят в пример транш в 17 миллионов долларов, которые американские ВМС потратили на покрытие расходов, не связанных с Украиной. По большинству неправильно оформленных платежей за 2022-й Пентагон не смог подтвердить, что они пошли на помощь Киеву, отмечает издание. По мнению генерального инспектора, эта же проблема проявится и при следующих траншах. По сведениям Stars and Stripes, чиновники Пентагона согласились проверить документы на 1,1 миллиарда военной помощи, но отклонили рекомендацию уделять больше внимания подготовке военных к работе с документами. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

