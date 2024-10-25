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В США не нашли документы по выплатам Украине миллиарда долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
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11:49 25.10.2024 (обновлено: 15:57 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/ssha-1980003269.html
В США не нашли документы по выплатам Украине миллиарда долларов, пишут СМИ
В США не нашли документы по выплатам Украине миллиарда долларов, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
В США не нашли документы по выплатам Украине миллиарда долларов, пишут СМИ
Более миллиарда долларов, потраченных Пентагоном на военную помощь Украине в 2022 году, оказались незадокументированными, пишет издание Stars and Stripes со... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:49
2024-10-25T15:57
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более миллиарда долларов, потраченных Пентагоном на военную помощь Украине в 2022 году, оказались незадокументированными, пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на генерального инспектора Пентагона. "Проверка Министерства обороны выявила, что 1,1 миллиарда долларов, которые предназначались на поддержку Украины, &lt;...&gt; не сопровождались необходимой документацией. &lt;...&gt; Генеральный инспектор Министерства обороны также обнаружил, что военные по большей части не были обучены оформлять документы", — говорится в публикации. Всего проверка касалась 2,1 миллиарда долларов, выделенных в 2022 году. По данным издания, без должной документации осталось 67 процентов платежей. Поэтому непонятно, использовались ли средства по назначению. Stars and Stripes приводят в пример транш в 17 миллионов долларов, которые американские ВМС потратили на покрытие расходов, не связанных с Украиной. По большинству неправильно оформленных платежей за 2022-й Пентагон не смог подтвердить, что они пошли на помощь Киеву, отмечает издание. По мнению генерального инспектора, эта же проблема проявится и при следующих траншах. По сведениям Stars and Stripes, чиновники Пентагона согласились проверить документы на 1,1 миллиарда военной помощи, но отклонили рекомендацию уделять больше внимания подготовке военных к работе с документами. Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240424/ssha-1941987274.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
В США не нашли документы по выплатам Украине миллиарда долларов, пишут СМИ

Stars and Stripes: Пентагон потратил более миллиарда долларов на помощь Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Более миллиарда долларов, потраченных Пентагоном на военную помощь Украине в 2022 году, оказались незадокументированными, пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на генерального инспектора Пентагона.
"Проверка Министерства обороны выявила, что 1,1 миллиарда долларов, которые предназначались на поддержку Украины, <...> не сопровождались необходимой документацией. <...> Генеральный инспектор Министерства обороны также обнаружил, что военные по большей части не были обучены оформлять документы", — говорится в публикации.
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Всего проверка касалась 2,1 миллиарда долларов, выделенных в 2022 году. По данным издания, без должной документации осталось 67 процентов платежей.
Поэтому непонятно, использовались ли средства по назначению. Stars and Stripes приводят в пример транш в 17 миллионов долларов, которые американские ВМС потратили на покрытие расходов, не связанных с Украиной. По большинству неправильно оформленных платежей за 2022-й Пентагон не смог подтвердить, что они пошли на помощь Киеву, отмечает издание.
По мнению генерального инспектора, эта же проблема проявится и при следующих траншах.
По сведениям Stars and Stripes, чиновники Пентагона согласились проверить документы на 1,1 миллиарда военной помощи, но отклонили рекомендацию уделять больше внимания подготовке военных к работе с документами.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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