https://ria.ru/20241025/sputniki-1980135346.html
СМИ сообщили о планах США по оружию для подавления спутников России и КНР
СМИ сообщили о планах США по оружию для подавления спутников России и КНР - РИА Новости, 25.10.2024
СМИ сообщили о планах США по оружию для подавления спутников России и КНР
США в 2025 году введут в строй оружие для подавления спутников, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:22
2024-10-25T17:22
2024-10-25T17:22
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. США в 2025 году введут в строй оружие для подавления спутников, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США. Космические силы США, по информации Блумберг, смогли преодолеть технические сложности технологии подавления спутников. "Оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников на ранних стадиях конфликта преодолело технические проблемы и ожидается к следующему году, на два года позднее, чем планировалось", - говорится в сообщении. О работоспособности системы, известной как Meadowlands отчитывались в 2020 году, у новой модели современное ПО и расширенные возможности, ввести ее в строй планировалось в октябре 2022 года, говорится в сообщении. Космические силы планируют оценить боеготовность 32 единиц оружия в январе-марте 2025 года, сообщает агентство.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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сша, в мире
СМИ сообщили о планах США по оружию для подавления спутников России и КНР
Блумберг: США введут в строй оружие для подавления спутников РФ и КНР
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости.
США в 2025 году введут в строй оружие для подавления спутников, сообщает агентство Блумберг
со ссылкой на космические силы США.
Космические силы США, по информации Блумберг, смогли преодолеть технические сложности технологии подавления спутников.
"Оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников на ранних стадиях конфликта преодолело технические проблемы и ожидается к следующему году, на два года позднее, чем планировалось", - говорится в сообщении.
О работоспособности системы, известной как Meadowlands отчитывались в 2020 году, у новой модели современное ПО и расширенные возможности, ввести ее в строй планировалось в октябре 2022 года, говорится в сообщении.
Космические силы планируют оценить боеготовность 32 единиц оружия в январе-марте 2025 года, сообщает агентство.