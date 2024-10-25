https://ria.ru/20241025/spisok-1980101036.html

Сообщество Джамаат*, созданное в колонии №7, внесли в список террористов

Сообщество Джамаат*, созданное в колонии №7, внесли в список террористов - РИА Новости, 25.10.2024

Сообщество Джамаат*, созданное в колонии №7, внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов террористическое сообщество "Джамаат"*, созданное в колонии №7 в Дагестане (сообщество запрещено в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:44

2024-10-25T15:44

2024-10-25T15:52

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов террористическое сообщество "Джамаат"*, созданное в колонии №7 в Дагестане (сообщество запрещено в РФ), сообщается на сайте службы."Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть: Организации... 4. Террористическое сообщество "Джамаат"*, созданное в исправительном учреждении ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан", - говорится в перечне.* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и запрещено в России.

https://ria.ru/20241010/boevik-1977416291.html

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2024

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, общество