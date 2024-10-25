https://ria.ru/20241025/spisok-1980101036.html
Сообщество Джамаат*, созданное в колонии №7, внесли в список террористов
Сообщество Джамаат*, созданное в колонии №7, внесли в список террористов - РИА Новости, 25.10.2024
Сообщество Джамаат*, созданное в колонии №7, внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов террористическое сообщество "Джамаат"*, созданное в колонии №7 в Дагестане (сообщество запрещено в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:44
2024-10-25T15:44
2024-10-25T15:52
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов террористическое сообщество "Джамаат"*, созданное в колонии №7 в Дагестане (сообщество запрещено в РФ), сообщается на сайте службы."Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть: Организации... 4. Террористическое сообщество "Джамаат"*, созданное в исправительном учреждении ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Дагестан", - говорится в перечне.* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и запрещено в России.
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Общество
Сообщество Джамаат*, созданное в колонии №7, внесли в список террористов
Группу Джамаат*, созданную в колонии №7 в Дагестане, внесли в список террористов