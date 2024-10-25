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"Все хуже и хуже". В США забили тревогу из-за случившегося в Донбассе - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980188260.html
"Все хуже и хуже". В США забили тревогу из-за случившегося в Донбассе
"Все хуже и хуже". В США забили тревогу из-за случившегося в Донбассе - РИА Новости, 25.10.2024
"Все хуже и хуже". В США забили тревогу из-за случившегося в Донбассе
Украинские войска вынуждены отступать в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T22:11
2024-10-25T22:11
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
сергей шойгу
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинские войска вынуждены отступать в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Ситуация на Украине для украинцев становится все хуже и хуже их оборона вдоль линии соприкосновения &lt;…&gt; они отступают", — отметил он.По словам эксперта, Запад не может сделать что-либо для помощи Украине, чтобы изменить исход боевых действий."Украина — это ходячий мертвец", — резюмировал Джонсон.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980173107.html
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в мире, донбасс, украина, сергей шойгу, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Сергей Шойгу, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Все хуже и хуже". В США забили тревогу из-за случившегося в Донбассе

Джонсон: ВСУ отступают по всей линии фронта в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинские войска вынуждены отступать в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Ситуация на Украине для украинцев становится все хуже и хуже их оборона вдоль линии соприкосновения <…> они отступают", — отметил он.
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По словам эксперта, Запад не может сделать что-либо для помощи Украине, чтобы изменить исход боевых действий.
"Украина — это ходячий мертвец", — резюмировал Джонсон.
Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаСергей ШойгуЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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