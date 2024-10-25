https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980188260.html

"Все хуже и хуже". В США забили тревогу из-за случившегося в Донбассе

"Все хуже и хуже". В США забили тревогу из-за случившегося в Донбассе - РИА Новости, 25.10.2024

"Все хуже и хуже". В США забили тревогу из-за случившегося в Донбассе

Украинские войска вынуждены отступать в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T22:11

2024-10-25T22:11

2024-10-25T22:11

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

украина

сергей шойгу

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинские войска вынуждены отступать в Донбассе, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Ситуация на Украине для украинцев становится все хуже и хуже их оборона вдоль линии соприкосновения <…> они отступают", — отметил он.По словам эксперта, Запад не может сделать что-либо для помощи Украине, чтобы изменить исход боевых действий."Украина — это ходячий мертвец", — резюмировал Джонсон.Российские военные активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.

https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980173107.html

https://ria.ru/20241025/ukraina-1980105001.html

донбасс

украина

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в мире, донбасс, украина, сергей шойгу, центральное разведывательное управление (цру)