https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980099107.html

"Близки к переломному моменту". На Западе сделали заявление о спецоперации

"Близки к переломному моменту". На Западе сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 25.10.2024

"Близки к переломному моменту". На Западе сделали заявление о спецоперации

Украинский конфликт подошел к переломной точке, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:36

2024-10-25T15:36

2024-10-25T17:06

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинский конфликт подошел к переломной точке, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Мы очень близки к переломному моменту, и за последние 24 часа мы значительно приблизились к нему", — отметил он.По словам эксперта, именно исход военного конфликта определит форму, которую примут будущее мирные переговоры между Киевом и Москвой. При этом Меркурис предположил, что победа России в конфликте неизбежно приведет к серьезному кризису в Европе.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Инициатива предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев предложение отверг.

https://ria.ru/20241025/ukraina-1980083561.html

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в мире, киев, москва, россия, юрий ушаков, владимир путин, вооруженные силы украины