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"Близки к переломному моменту". На Западе сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 25.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:36 25.10.2024 (обновлено: 17:06 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980099107.html
"Близки к переломному моменту". На Западе сделали заявление о спецоперации
"Близки к переломному моменту". На Западе сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 25.10.2024
"Близки к переломному моменту". На Западе сделали заявление о спецоперации
Украинский конфликт подошел к переломной точке, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:36
2024-10-25T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
киев
москва
россия
юрий ушаков
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинский конфликт подошел к переломной точке, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Мы очень близки к переломному моменту, и за последние 24 часа мы значительно приблизились к нему", — отметил он.По словам эксперта, именно исход военного конфликта определит форму, которую примут будущее мирные переговоры между Киевом и Москвой. При этом Меркурис предположил, что победа России в конфликте неизбежно приведет к серьезному кризису в Европе.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Инициатива предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев предложение отверг.
https://ria.ru/20241025/ukraina-1980083561.html
https://ria.ru/20241024/prezident-1979640586.html
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в мире, киев, москва, россия, юрий ушаков, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Москва, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Близки к переломному моменту". На Западе сделали заявление о спецоперации

Меркурис: украинский конфликт подошел к переломному моменту

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевой расчет 2Б16 "Нона-К" ведет стрельбу по позициям ВСУ
Боевой расчет 2Б16 Нона-К ведет стрельбу по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевой расчет 2Б16 "Нона-К" ведет стрельбу по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украинский конфликт подошел к переломной точке, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Мы очень близки к переломному моменту, и за последние 24 часа мы значительно приблизились к нему", — отметил он.
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По словам эксперта, именно исход военного конфликта определит форму, которую примут будущее мирные переговоры между Киевом и Москвой. При этом Меркурис предположил, что победа России в конфликте неизбежно приведет к серьезному кризису в Европе.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
Инициатива предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев предложение отверг.
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