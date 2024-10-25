https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980042316.html

Группировка "Запад" за неделю отразила 20 контратак ВСУ

Группировка "Запад" за неделю отразила 20 контратак ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024

Группировка "Запад" за неделю отразила 20 контратак ВСУ

Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад, отразила 20 контратак, потери ВСУ составили до 3180 военнослужащих,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:14

2024-10-25T13:14

2024-10-25T14:15

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад, отразила 20 контратак, потери ВСУ составили до 3180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике танковой, семи механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. Отражены 20 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 19 по 25 октября.Кроме того, как напомнили в МО РФ, подразделения группировки своими активными действиями освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР."Противник потерял до 3180 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 28 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, из которых 19 производства стран НАТО", - добавили в МО РФ.Также уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20241025/minoborony-1980044177.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, нато, сша, безопасность