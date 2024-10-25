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Группировка "Запад" за неделю отразила 20 контратак ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
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13:14 25.10.2024 (обновлено: 14:15 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980042316.html
Группировка "Запад" за неделю отразила 20 контратак ВСУ
Группировка "Запад" за неделю отразила 20 контратак ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
Группировка "Запад" за неделю отразила 20 контратак ВСУ
Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад, отразила 20 контратак, потери ВСУ составили до 3180 военнослужащих,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:14
2024-10-25T14:15
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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нато
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад, отразила 20 контратак, потери ВСУ составили до 3180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике танковой, семи механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. Отражены 20 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 19 по 25 октября.Кроме того, как напомнили в МО РФ, подразделения группировки своими активными действиями освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР."Противник потерял до 3180 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 28 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, из которых 19 производства стран НАТО", - добавили в МО РФ.Также уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20241025/minoborony-1980044177.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, нато, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, НАТО, США, Безопасность
Группировка "Запад" за неделю отразила 20 контратак ВСУ

МО: Киев потерял до 3180 военных в зоне действия группировки "Запад" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад, отразила 20 контратак, потери ВСУ составили до 3180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике танковой, семи механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. Отражены 20 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 19 по 25 октября.
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Кроме того, как напомнили в МО РФ, подразделения группировки своими активными действиями освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР.
"Противник потерял до 3180 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 28 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, из которых 19 производства стран НАТО", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов с боеприпасами.
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