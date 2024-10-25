https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1980042316.html
Группировка "Запад" за неделю отразила 20 контратак ВСУ
Группировка "Запад" за неделю отразила 20 контратак ВСУ - РИА Новости, 25.10.2024
Группировка "Запад" за неделю отразила 20 контратак ВСУ
Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад, отразила 20 контратак, потери ВСУ составили до 3180 военнослужащих,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T13:14
2024-10-25T13:14
2024-10-25T14:15
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение живой силе и технике 11 украинских бригад, отразила 20 контратак, потери ВСУ составили до 3180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике танковой, семи механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. Отражены 20 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 19 по 25 октября.Кроме того, как напомнили в МО РФ, подразделения группировки своими активными действиями освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР."Противник потерял до 3180 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 28 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, из которых 19 производства стран НАТО", - добавили в МО РФ.Также уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также восемь полевых складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20241025/minoborony-1980044177.html
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, нато, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, НАТО, США, Безопасность
Группировка "Запад" за неделю отразила 20 контратак ВСУ
МО: Киев потерял до 3180 военных в зоне действия группировки "Запад" за неделю