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Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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05:32 25.10.2024 (обновлено: 05:59 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979955159.html
Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курском приграничье
Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 25.10.2024
Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курском приграничье
Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в курском приграничье, несмотря на непогоду,... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T05:32
2024-10-25T05:59
безопасность
россия
вооруженные силы украины
су-25
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в курском приграничье, несмотря на непогоду, сообщили в Минобороны России. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", — говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ, подчеркнули в МО РФ. "Сегодня выполняли боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Погода, мягко говоря, так себе. Но, при минимуме погоды боевого применения на предельно малых высотах под облаками выполнили полёт в район цели, нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Выполнили противоракетный манёвр. Из района цели ушли без потерь. Передовой авиационный наводчик доложил, что попали отлично. Посадка норма", — рассказал лётчик с позывным "Игрок".После того, как штурмовики выполнили задание, специалисты инженерно-технического состава провели регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке их к повторному боевому вылету.
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953448.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-25
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Специальная военная операция на Украине
Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курском приграничье

Су-25 нанесли удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в Курском приграничье

© Минобороны РоссииШтурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Минобороны России
Штурмовики Су-25 наносит удар по подразделениям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в курском приграничье, несмотря на непогоду, сообщили в Минобороны России.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ, подчеркнули в МО РФ.
"Сегодня выполняли боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Погода, мягко говоря, так себе. Но, при минимуме погоды боевого применения на предельно малых высотах под облаками выполнили полёт в район цели, нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Выполнили противоракетный манёвр. Из района цели ушли без потерь. Передовой авиационный наводчик доложил, что попали отлично. Посадка норма", — рассказал лётчик с позывным "Игрок".
После того, как штурмовики выполнили задание, специалисты инженерно-технического состава провели регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке их к повторному боевому вылету.
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