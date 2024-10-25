https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979955159.html

Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курском приграничье

Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 25.10.2024

Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в Курском приграничье

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в курском приграничье, несмотря на непогоду,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T05:32

2024-10-25T05:32

2024-10-25T05:59

безопасность

россия

вооруженные силы украины

су-25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России нанесли ракетные удары по бронетехнике и личному составу ВСУ в курском приграничье, несмотря на непогоду, сообщили в Минобороны России. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", — говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ, подчеркнули в МО РФ. "Сегодня выполняли боевую задачу по уничтожению живой силы противника. Погода, мягко говоря, так себе. Но, при минимуме погоды боевого применения на предельно малых высотах под облаками выполнили полёт в район цели, нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами с кабрирования. Выполнили противоракетный манёвр. Из района цели ушли без потерь. Передовой авиационный наводчик доложил, что попали отлично. Посадка норма", — рассказал лётчик с позывным "Игрок".После того, как штурмовики выполнили задание, специалисты инженерно-технического состава провели регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке их к повторному боевому вылету.

https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953448.html

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-25