https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979954811.html

Авианаводчик скорректировал удар по командному пункту ВСУ под Херсоном

Авианаводчик скорректировал удар по командному пункту ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 25.10.2024

Авианаводчик скорректировал удар по командному пункту ВСУ под Херсоном

Передовой авианаводчик российской группировки войск "Днепр" скорректировал удар штурмовой и армейской авиации по командному пункту украинской армии на каховском РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T05:27

2024-10-25T05:27

2024-10-25T08:25

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

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су-34

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 окт - РИА Новости. Передовой авианаводчик российской группировки войск "Днепр" скорректировал удар штурмовой и армейской авиации по командному пункту украинской армии на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Задача ставится разведчикам, чтобы рассмотрели здание с разных сторон, смотрим топографическую съемку, есть ли бомбоубежище или подвал. С учетом этих сведений принимается решение, чтобы пробить подвал берем большую массу, если просто разрушить здание, то больше количество, но меньше объемом" - рассказал авианаводчик с позывным "Балтика". В военном ведомстве сообщили, что в ходе ведения воздушной разведки было обнаружено заброшенное здание с засевшими в нем украинскими националистами. После доразведки и анализа полученной информации, было установлено, что это командный пункт ВСУ. Передовой авианаводчик группировки "Днепр" рассчитал необходимою мощность взрыва для уничтожения здания и определил ориентиры для нанесения авиационного удара по цели. "В точно заданное время задействованные экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 с авиационными фугасными бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-250 нанесли удар по командному пункту ВСУ. После выполнения боевой задачи передовой авиационный наводчик визуально подтвердил попадание в цель", - отметили в министерстве обороны РФ. Работа авиационных наводчиков позволяет проводить точное поражение личного состава и техники подразделений ВСУ всеми видами авиационной техники, а также визуально проконтролировать проведение авиаудара.

https://ria.ru/20241024/spetsnaz-1979705866.html

https://ria.ru/20241023/svo-1979525949.html

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херсонская область

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Работа авианаводчика на каховском направлении в Херсонской области Передовой авианаводчик группировки войск "Днепр" скорректировал удар штурмовой и армейской авиации по командному пункту украинской армии на каховском направлении в Херсонской области, сообщили в Минобороны и показали, как это было. 2024-10-25T05:27 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , вооруженные силы украины, су-34, безопасность