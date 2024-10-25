https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979954811.html
Авианаводчик скорректировал удар по командному пункту ВСУ под Херсоном
Авианаводчик скорректировал удар по командному пункту ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 25.10.2024
Авианаводчик скорректировал удар по командному пункту ВСУ под Херсоном
Передовой авианаводчик российской группировки войск "Днепр" скорректировал удар штурмовой и армейской авиации по командному пункту украинской армии на каховском РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T05:27
2024-10-25T05:27
2024-10-25T08:25
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
су-34
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 окт - РИА Новости. Передовой авианаводчик российской группировки войск "Днепр" скорректировал удар штурмовой и армейской авиации по командному пункту украинской армии на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Задача ставится разведчикам, чтобы рассмотрели здание с разных сторон, смотрим топографическую съемку, есть ли бомбоубежище или подвал. С учетом этих сведений принимается решение, чтобы пробить подвал берем большую массу, если просто разрушить здание, то больше количество, но меньше объемом" - рассказал авианаводчик с позывным "Балтика". В военном ведомстве сообщили, что в ходе ведения воздушной разведки было обнаружено заброшенное здание с засевшими в нем украинскими националистами. После доразведки и анализа полученной информации, было установлено, что это командный пункт ВСУ. Передовой авианаводчик группировки "Днепр" рассчитал необходимою мощность взрыва для уничтожения здания и определил ориентиры для нанесения авиационного удара по цели. "В точно заданное время задействованные экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 с авиационными фугасными бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-250 нанесли удар по командному пункту ВСУ. После выполнения боевой задачи передовой авиационный наводчик визуально подтвердил попадание в цель", - отметили в министерстве обороны РФ. Работа авиационных наводчиков позволяет проводить точное поражение личного состава и техники подразделений ВСУ всеми видами авиационной техники, а также визуально проконтролировать проведение авиаудара.
https://ria.ru/20241024/spetsnaz-1979705866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа авианаводчика на каховском направлении в Херсонской области
Передовой авианаводчик группировки войск "Днепр" скорректировал удар штурмовой и армейской авиации по командному пункту украинской армии на каховском направлении в Херсонской области, сообщили в Минобороны и показали, как это было.
2024-10-25T05:27
true
PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , вооруженные силы украины, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность
Авианаводчик скорректировал удар по командному пункту ВСУ под Херсоном
Авианаводчик "Днепра" скорректировал удар по командному пункту ВСУ под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 25 окт - РИА Новости. Передовой авианаводчик российской группировки войск "Днепр" скорректировал удар штурмовой и армейской авиации по командному пункту украинской армии на каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Задача ставится разведчикам, чтобы рассмотрели здание с разных сторон, смотрим топографическую съемку, есть ли бомбоубежище или подвал. С учетом этих сведений принимается решение, чтобы пробить подвал берем большую массу, если просто разрушить здание, то больше количество, но меньше объемом" - рассказал авианаводчик с позывным "Балтика".
В военном ведомстве сообщили, что в ходе ведения воздушной разведки было обнаружено заброшенное здание с засевшими в нем украинскими националистами. После доразведки и анализа полученной информации, было установлено, что это командный пункт ВСУ
. Передовой авианаводчик группировки "Днепр" рассчитал необходимою мощность взрыва для уничтожения здания и определил ориентиры для нанесения авиационного удара по цели.
"В точно заданное время задействованные экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 с авиационными фугасными бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-250 нанесли удар по командному пункту ВСУ. После выполнения боевой задачи передовой авиационный наводчик визуально подтвердил попадание в цель", - отметили в министерстве обороны РФ.
Работа авиационных наводчиков позволяет проводить точное поражение личного состава и техники подразделений ВСУ всеми видами авиационной техники, а также визуально проконтролировать проведение авиаудара.