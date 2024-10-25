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Расчет "Града" нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.10.2024
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05:16 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953604.html
Расчет "Града" нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении
Расчет "Града" нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.10.2024
Расчет "Града" нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении
Расчеты РСЗО "Град" гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск поразили в темное время суток живую силу и технику противника на донецком... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T05:16
2024-10-25T05:16
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск поразили в темное время суток живую силу и технику противника на донецком направлении, следует из видео, предоставленного РИА Новости министерством обороны РФ. "Совершив марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы развернули установку "Град" и произвели залп, в результате которого поражены живая сила и техника противника. Вследствие чего боевики украинской армии утратили боеспособность и вынуждены были отступить", - сообщили агентству в ведомстве. В МО РФ также уточнили, что расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" "Южной" группировки войск независимо от времени суток и погодных условий наносят удары по позициям противника, после нанесения удара "Грады" покидают огневую позицию, заряжание боевой машины военнослужащие производят в запасных районах. После этого они выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям. "Заехали на огневую, выбежали, все сделали, навелись, стрельнули и все … Если цели хорошие идут, то можем и пять, и шесть, и семь раз выехать", - пояснил командир боевой машины с позывным "Вампир" на предоставленном Минобороны видео.
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953288.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Расчет "Града" нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении

Расчеты "Града" поразили живую силу и технику ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск поразили в темное время суток живую силу и технику противника на донецком направлении, следует из видео, предоставленного РИА Новости министерством обороны РФ.
"Совершив марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы развернули установку "Град" и произвели залп, в результате которого поражены живая сила и техника противника. Вследствие чего боевики украинской армии утратили боеспособность и вынуждены были отступить", - сообщили агентству в ведомстве.
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В МО РФ также уточнили, что расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" "Южной" группировки войск независимо от времени суток и погодных условий наносят удары по позициям противника, после нанесения удара "Грады" покидают огневую позицию, заряжание боевой машины военнослужащие производят в запасных районах. После этого они выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.
"Заехали на огневую, выбежали, все сделали, навелись, стрельнули и все … Если цели хорошие идут, то можем и пять, и шесть, и семь раз выехать", - пояснил командир боевой машины с позывным "Вампир" на предоставленном Минобороны видео.
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