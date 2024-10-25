https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953604.html

Расчет "Града" нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении

Расчет "Града" нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.10.2024

Расчет "Града" нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении

Расчеты РСЗО "Град" гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск поразили в темное время суток живую силу и технику противника на донецком... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T05:16

2024-10-25T05:16

2024-10-25T05:16

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск поразили в темное время суток живую силу и технику противника на донецком направлении, следует из видео, предоставленного РИА Новости министерством обороны РФ. "Совершив марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы развернули установку "Град" и произвели залп, в результате которого поражены живая сила и техника противника. Вследствие чего боевики украинской армии утратили боеспособность и вынуждены были отступить", - сообщили агентству в ведомстве. В МО РФ также уточнили, что расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" "Южной" группировки войск независимо от времени суток и погодных условий наносят удары по позициям противника, после нанесения удара "Грады" покидают огневую позицию, заряжание боевой машины военнослужащие производят в запасных районах. После этого они выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям. "Заехали на огневую, выбежали, все сделали, навелись, стрельнули и все … Если цели хорошие идут, то можем и пять, и шесть, и семь раз выехать", - пояснил командир боевой машины с позывным "Вампир" на предоставленном Минобороны видео.

https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953288.html

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность