https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953604.html
Расчет "Града" нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении
Расчет "Града" нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 25.10.2024
Расчет "Града" нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении
Расчеты РСЗО "Град" гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск поразили в темное время суток живую силу и технику противника на донецком... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T05:16
2024-10-25T05:16
2024-10-25T05:16
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск поразили в темное время суток живую силу и технику противника на донецком направлении, следует из видео, предоставленного РИА Новости министерством обороны РФ. "Совершив марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы развернули установку "Град" и произвели залп, в результате которого поражены живая сила и техника противника. Вследствие чего боевики украинской армии утратили боеспособность и вынуждены были отступить", - сообщили агентству в ведомстве. В МО РФ также уточнили, что расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" "Южной" группировки войск независимо от времени суток и погодных условий наносят удары по позициям противника, после нанесения удара "Грады" покидают огневую позицию, заряжание боевой машины военнослужащие производят в запасных районах. После этого они выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям. "Заехали на огневую, выбежали, все сделали, навелись, стрельнули и все … Если цели хорошие идут, то можем и пять, и шесть, и семь раз выехать", - пояснил командир боевой машины с позывным "Вампир" на предоставленном Минобороны видео.
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953288.html
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РИА Новости
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Расчет "Града" нанесли поражение скоплению ВСУ на Донецком направлении
Расчеты "Града" поразили живую силу и технику ВСУ на Донецком направлении
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск поразили в темное время суток живую силу и технику противника на донецком направлении, следует из видео, предоставленного РИА Новости министерством обороны РФ.
"Совершив марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы развернули установку "Град" и произвели залп, в результате которого поражены живая сила и техника противника. Вследствие чего боевики украинской армии утратили боеспособность и вынуждены были отступить", - сообщили агентству в ведомстве.
В МО РФ также уточнили, что расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" "Южной" группировки войск независимо от времени суток и погодных условий наносят удары по позициям противника, после нанесения удара "Грады" покидают огневую позицию, заряжание боевой машины военнослужащие производят в запасных районах. После этого они выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям.
"Заехали на огневую, выбежали, все сделали, навелись, стрельнули и все … Если цели хорошие идут, то можем и пять, и шесть, и семь раз выехать", - пояснил командир боевой машины с позывным "Вампир" на предоставленном Минобороны видео.