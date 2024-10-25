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Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953448.html
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.10.2024
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Экипаж танка Т-90А российской группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T05:11
2024-10-25T05:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-90а
безопасность
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Экипаж танка Т-90А российской группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-90А группировки войск "Запад" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на купянском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - заявили в МО РФ. Уточняется, что танкисты получили координаты цели от расчетов разведывательных БПЛА. "Прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, танкисты оперативно навели боевую машину на цель и, применив 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, успешно уничтожили укрепления противника, личный состав и несколько единиц бронетехники, позволив штурмовым группам пройти в глубину оборонительных порядков ВСУ и захватить вражеские позиции", - дополнили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953288.html
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россия, вооруженные силы украины, т-90а, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90А, Безопасность
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Экипаж танка Т-90А уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Экипаж танка Т-90А российской группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Экипаж танка Т-90А группировки войск "Запад" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на купянском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - заявили в МО РФ.
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Морпехи ЧФ уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области
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Уточняется, что танкисты получили координаты цели от расчетов разведывательных БПЛА.
"Прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, танкисты оперативно навели боевую машину на цель и, применив 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, успешно уничтожили укрепления противника, личный состав и несколько единиц бронетехники, позволив штурмовым группам пройти в глубину оборонительных порядков ВСУ и захватить вражеские позиции", - дополнили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-90АБезопасность
 
 
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