https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953448.html

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.10.2024

Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Экипаж танка Т-90А российской группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T05:11

2024-10-25T05:11

2024-10-25T05:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

т-90а

безопасность

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Экипаж танка Т-90А российской группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-90А группировки войск "Запад" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на купянском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - заявили в МО РФ. Уточняется, что танкисты получили координаты цели от расчетов разведывательных БПЛА. "Прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, танкисты оперативно навели боевую машину на цель и, применив 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, успешно уничтожили укрепления противника, личный состав и несколько единиц бронетехники, позволив штурмовым группам пройти в глубину оборонительных порядков ВСУ и захватить вражеские позиции", - дополнили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953288.html

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, т-90а, безопасность