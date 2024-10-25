https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953448.html
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 25.10.2024
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Экипаж танка Т-90А российской группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T05:11
2024-10-25T05:11
2024-10-25T05:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-90а
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972029462_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_82e99555469c019b04017979c0bc1d9f.jpg
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Экипаж танка Т-90А российской группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-90А группировки войск "Запад" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на купянском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - заявили в МО РФ. Уточняется, что танкисты получили координаты цели от расчетов разведывательных БПЛА. "Прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, танкисты оперативно навели боевую машину на цель и, применив 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, успешно уничтожили укрепления противника, личный состав и несколько единиц бронетехники, позволив штурмовым группам пройти в глубину оборонительных порядков ВСУ и захватить вражеские позиции", - дополнили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979953288.html
https://ria.ru/20241023/ukraina-1979590332.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972029462_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_b5088d8b09fc2eb90684868c1d339ed0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, т-90а, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90А, Безопасность
Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Экипаж танка Т-90А уничтожил опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Экипаж танка Т-90А российской группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожил опорный пункт ВСУ на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Экипаж танка Т-90А группировки войск "Запад" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил опорный пункт ВСУ, препятствовавший продвижению штурмовых групп на купянском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - заявили в МО РФ.
Уточняется, что танкисты получили координаты цели от расчетов разведывательных БПЛА.
"Прибыв на заранее подготовленную огневую позицию, танкисты оперативно навели боевую машину на цель и, применив 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды, успешно уничтожили укрепления противника, личный состав и несколько единиц бронетехники, позволив штурмовым группам пройти в глубину оборонительных порядков ВСУ и захватить вражеские позиции", - дополнили в оборонном ведомстве.