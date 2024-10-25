https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979951458.html

Новобранцы 1430-го полка ВС России проходят улучшенный курс подготовки

Новобранцы 1430-го полка ВС России проходят улучшенный курс подготовки - РИА Новости, 25.10.2024

Новобранцы 1430-го полка ВС России проходят улучшенный курс подготовки

Гвардейский 1430-й полк Вооруженных сил России получил пополнение, новобранцы на запорожском направлении проходят интенсивный комплекс улучшенной подготовки от... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T04:28

2024-10-25T04:28

2024-10-25T16:05

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ТОКМАК (Запорожская обл.), 25 окт - РИА Новости. Гвардейский 1430-й полк Вооруженных сил России получил пополнение, новобранцы на запорожском направлении проходят интенсивный комплекс улучшенной подготовки от опытных инструкторов, участвовавших во многих конфликтах, рассказал РИА Новости командир подразделения, инструктор этого полка с позывным "Мотард". Свое двухлетие с момента начала выполнения боевых задач в зоне СВО 1430-й гвардейский полк отметил 1 октября 2024 года, 25 января полку указом президента России Владимира Путина было присвоено почетное наименование Гвардейский. "Проходит подготовка нового личного состава из ряда контрактников. Мы, как мобилизованные, набравшие опыт, занимаемся подготовкой - как тактической стрельбе, так и тактической медицине", - рассказал РИА Новости "Мотард", добавив, что тактическая стрелковая подготовка проходит как в условиях открытой местности, так и учитывая штурм окопов и боевые действия в них. Также он добавил, что полк значительно повысил уровень подготовки за счет опыта бойцов, который они смогли приобрести за два года участия в СВО, и за счет перешедших в подразделение бойцов, которые принимали участие в вооруженных конфликтах до начала спецоперации. "За эти два года случалось разное. Набрался опыта как в стрелковом деле, так и в понимании минных "прилетов"... Кроме того, у нас есть инструкторы, которые пришли к нам из других подразделений и которые участвовали в вооруженных конфликтах до СВО", - уточнил "Мотард". Среди новобранцев оказался помощник депутата Государственной думы, он высоко оценил уровень подготовки и степень ее интенсивности. "Пошел на контракт. До этого был депутатом, помощником депутата Государственной думы. Решил пойти на контракт именно в полк 1430-й... Уровень подготовки здесь - очень высокий, очень профессиональные инструкторы с огромным боевым опытом", - рассказал боец полка в позывным "Потап".

https://ria.ru/20241007/tankist-1976667969.html

https://ria.ru/20240524/inzhenery-1948035390.html

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Кадры подготовки новобранцев гвардейского полка на Запорожском направлении Гвардейский 1430-й полк Вооруженных сил России значительно повысил уровень подготовки новобранцев, рассказал РИА Новости командир подразделения, инструктор этого полка с позывным "Мотард". Недавно прибывшие в полк на запорожском направлении проходят комплексный курс тактической стрельбы и медицины, изучают минно-взрывное дело. 2024-10-25T04:28 true PT4M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, безопасность