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Новобранцы 1430-го полка ВС России проходят улучшенный курс подготовки - РИА Новости, 25.10.2024
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04:28 25.10.2024 (обновлено: 16:05 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/spetsoperatsiya-1979951458.html
Новобранцы 1430-го полка ВС России проходят улучшенный курс подготовки
Новобранцы 1430-го полка ВС России проходят улучшенный курс подготовки - РИА Новости, 25.10.2024
Новобранцы 1430-го полка ВС России проходят улучшенный курс подготовки
Гвардейский 1430-й полк Вооруженных сил России получил пополнение, новобранцы на запорожском направлении проходят интенсивный комплекс улучшенной подготовки от... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T04:28
2024-10-25T16:05
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
безопасность
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ТОКМАК (Запорожская обл.), 25 окт - РИА Новости. Гвардейский 1430-й полк Вооруженных сил России получил пополнение, новобранцы на запорожском направлении проходят интенсивный комплекс улучшенной подготовки от опытных инструкторов, участвовавших во многих конфликтах, рассказал РИА Новости командир подразделения, инструктор этого полка с позывным "Мотард". Свое двухлетие с момента начала выполнения боевых задач в зоне СВО 1430-й гвардейский полк отметил 1 октября 2024 года, 25 января полку указом президента России Владимира Путина было присвоено почетное наименование Гвардейский. "Проходит подготовка нового личного состава из ряда контрактников. Мы, как мобилизованные, набравшие опыт, занимаемся подготовкой - как тактической стрельбе, так и тактической медицине", - рассказал РИА Новости "Мотард", добавив, что тактическая стрелковая подготовка проходит как в условиях открытой местности, так и учитывая штурм окопов и боевые действия в них. Также он добавил, что полк значительно повысил уровень подготовки за счет опыта бойцов, который они смогли приобрести за два года участия в СВО, и за счет перешедших в подразделение бойцов, которые принимали участие в вооруженных конфликтах до начала спецоперации. "За эти два года случалось разное. Набрался опыта как в стрелковом деле, так и в понимании минных "прилетов"... Кроме того, у нас есть инструкторы, которые пришли к нам из других подразделений и которые участвовали в вооруженных конфликтах до СВО", - уточнил "Мотард". Среди новобранцев оказался помощник депутата Государственной думы, он высоко оценил уровень подготовки и степень ее интенсивности. "Пошел на контракт. До этого был депутатом, помощником депутата Государственной думы. Решил пойти на контракт именно в полк 1430-й... Уровень подготовки здесь - очень высокий, очень профессиональные инструкторы с огромным боевым опытом", - рассказал боец полка в позывным "Потап".
https://ria.ru/20241007/tankist-1976667969.html
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Кадры подготовки новобранцев гвардейского полка на Запорожском направлении
Гвардейский 1430-й полк Вооруженных сил России значительно повысил уровень подготовки новобранцев, рассказал РИА Новости командир подразделения, инструктор этого полка с позывным "Мотард". Недавно прибывшие в полк на запорожском направлении проходят комплексный курс тактической стрельбы и медицины, изучают минно-взрывное дело.
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россия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Безопасность
Новобранцы 1430-го полка ВС России проходят улучшенный курс подготовки

Гвардейский 1430-й полк Вооруженных сил России получил пополнение

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ТОКМАК (Запорожская обл.), 25 окт - РИА Новости. Гвардейский 1430-й полк Вооруженных сил России получил пополнение, новобранцы на запорожском направлении проходят интенсивный комплекс улучшенной подготовки от опытных инструкторов, участвовавших во многих конфликтах, рассказал РИА Новости командир подразделения, инструктор этого полка с позывным "Мотард".
Свое двухлетие с момента начала выполнения боевых задач в зоне СВО 1430-й гвардейский полк отметил 1 октября 2024 года, 25 января полку указом президента России Владимира Путина было присвоено почетное наименование Гвардейский.
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"Проходит подготовка нового личного состава из ряда контрактников. Мы, как мобилизованные, набравшие опыт, занимаемся подготовкой - как тактической стрельбе, так и тактической медицине", - рассказал РИА Новости "Мотард", добавив, что тактическая стрелковая подготовка проходит как в условиях открытой местности, так и учитывая штурм окопов и боевые действия в них.
Также он добавил, что полк значительно повысил уровень подготовки за счет опыта бойцов, который они смогли приобрести за два года участия в СВО, и за счет перешедших в подразделение бойцов, которые принимали участие в вооруженных конфликтах до начала спецоперации.
"За эти два года случалось разное. Набрался опыта как в стрелковом деле, так и в понимании минных "прилетов"... Кроме того, у нас есть инструкторы, которые пришли к нам из других подразделений и которые участвовали в вооруженных конфликтах до СВО", - уточнил "Мотард".
Среди новобранцев оказался помощник депутата Государственной думы, он высоко оценил уровень подготовки и степень ее интенсивности. "Пошел на контракт. До этого был депутатом, помощником депутата Государственной думы. Решил пойти на контракт именно в полк 1430-й... Уровень подготовки здесь - очень высокий, очень профессиональные инструкторы с огромным боевым опытом", - рассказал боец полка в позывным "Потап".
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