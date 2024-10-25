https://ria.ru/20241025/sotrudnichestvo-1980040113.html

Торговый оборот Архангельской области с Китаем вырос в 1,5 раза в 2024 г

Торговый оборот Архангельской области с Китаем вырос в 1,5 раза в 2024 г - РИА Новости, 25.10.2024

Торговый оборот Архангельской области с Китаем вырос в 1,5 раза в 2024 г

Внешнеторговый оборот Архангельской области с Китаем за первое полугодие 2024 года вырос в полтора раза и превысил 53%, при этом обе стороны заинтересованы... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:04

2024-10-25T13:04

2024-10-25T13:04

архангельская область

архангельская область

китай

россия

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 окт – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Архангельской области с Китаем за первое полугодие 2024 года вырос в полтора раза и превысил 53%, при этом обе стороны заинтересованы наращивать сотрудничество в разных направлениях, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области. В китайском городе Шэньян, являющемся административным центром провинции Ляонин, в пятницу, 25 октября, состоялось официальное открытие II Российско-Китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества. На нем выступил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. "Говоря о сотрудничестве с китайской стороной непосредственно Архангельской области, губернатор сообщил, что если по итогам 2023 года внешнеторговый оборот арктического региона с Китайской Народной Республикой составил 32,5% от всего товарооборота области, то уже по итогам первого полугодия 2024 года он вырос в полтора раза и превысил 53%", - говорится в сообщении. Отмечается, что основу экспорта Архангельской области составляют древесина и изделия из неё, древесный уголь, который занимает свыше 57% от общего объёма экспорта в КНР. В номенклатуре экспорта также широко представлена продукция предприятий целлюлозно-бумажного и рыбопромышленного комплексов. За 8 месяцев 2024 года объем экспорта в Китай продукции из водных биоресурсов составил больше 3,6 тысячи тонн – это в два раза больше, чем за весь 2023 год. Как отметил Цыбульский, рыбопромышленные предприятия Поморья настроены не только на увеличение объемов поставок рыбы северных морей в Китай, но и на расширение номенклатуры экспортируемой продукции. Импорт из Китая в Архангельскую область значительно превосходит импорт из других зарубежных стран и составляет сегодня в общей доле 54%. В структуре импорта преобладают котлы, оборудование, механические устройства и их части. "Такому динамичному развитию наших с вами взаимовыгодных внешнеэкономических отношений способствует активная совместная работа, частью которой является организация реверсных визитов и бизнес-миссий", – пояснил губернатор. В сентябре прошлого года во время визита в Архангельскую область представителей деловых кругов Китайской Народной Республики был дан старт первому морскому рейсу из Архангельска в Шанхай по Северному морскому пути, который получил название "Арктический экспресс №1". Сегодня этот маршрут стал регулярным. Благодаря подписанному в мае этого года соглашению о сотрудничестве между правительством Архангельской области, компанией "Торгмолл" и Архангельским морским торговым портом в текущую навигацию выполнено 10 рейсов: из портов Китая в Архангельск и в обратном направлении. "Наш маршрут сокращает время транспортировки грузов из Москвы до китайских портов на 55% по сравнению с другими логистическими маршрутами", - напомнил глава региона. В форуме принимают участие более 100 китайских представителей государственного сектора и свыше 800 представителей частного сектора, заинтересованных в выходе на российский рынок и сотрудничестве с российскими партнерами. Ключевые темы форума – инвестиции, торговля, финансы. В целом, губернатор Архангельской области и руководитель комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт" Цыбульский резюмировал, что сегодня российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. "Вопросы развития несырьевого неэнергетического экспорта в России вышли на новые горизонты… Могу с уверенностью сказать от лица регионов России – интерес к развитию торгово-экономических отношений и производственной кооперации с Китаем сегодня высок как никогда", – подчеркнул Цыбульский. В заключение выступления на церемонии открытия Российско-Китайского форума Цыбульский призвал китайских коллег к реализации совместных инвестпроектов по созданию объектов туристической инфраструктуры, спрос на которые сегодня превышает предложение, и пригласил посетить Архангельскую область.

https://ria.ru/20241024/sotrudnichestvo-1979872039.html

https://ria.ru/20241015/severalmaz-1978204770.html

https://ria.ru/20240925/arkhangelsk-1974706146.html

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архангельская область, китай, россия, александр цыбульский