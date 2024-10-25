https://ria.ru/20241025/slutskiy-1980013160.html

Слуцкий отреагировал на хамство Зеленского в адрес Гутерреша

Слуцкий отреагировал на хамство Зеленского в адрес Гутерреша - РИА Новости, 25.10.2024

Слуцкий отреагировал на хамство Зеленского в адрес Гутерреша

Хамство Владимира Зеленского в адрес генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша можно расценить как пораженческую реакцию, считает глава комитета ГД по... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T12:04

2024-10-25T12:04

2024-10-25T12:05

в мире

владимир зеленский

антониу гутерреш

леонид слуцкий (политик)

оон

госдума рф

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Хамство Владимира Зеленского в адрес генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша можно расценить как пораженческую реакцию, считает глава комитета ГД по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. Зеленский нахамил в адрес ООН в День этой организации на фоне визита ее генерального секретаря Антониу Гутерреша в Казань на саммит БРИКС. Украинские СМИ активно обсуждали кадры встречи Гутерреша в аэропорту Казани, где его угостили русским караваем и татарским чак-чаком. "Зеленский в агонии публично нахамил Гутеррешу из-за участия в саммите БРИКС в Казани, фактически обвинив в предательстве принципов ООН. Типично пораженческая реакция", - сообщил Слуцкий. Он добавил, что данное событие расценивается Зеленским как предательство, ущемление его амбиций. "В отчаянии (ВСУ отступают, фронт рушится) и бессильной злобе от неспособности оторвать страны Глобального большинства от Москвы, даже при содействии Вашингтона и Брюсселя, укрофюрер срывается и доходит до прямых оскорблений. Так ведут себя обанкротившиеся политики, у которых не осталось никаких аргументов, кроме хамства, ругани и угроз", - отметил парламентарий. Он считает, что уже и в Европе звучат здравые оценки и выводы относительно саммита БРИКС. В конечном итоге произойдёт и переоценка следствий "украинского конфликта". "Говорил и повторю еще раз: казанский саммит показал провал западной политики изоляции России и стал еще одним переломным моментом на пути формирования справедливого и многополярного мира", - заключил Слуцкий.

https://ria.ru/20241023/briks-1979480031.html

https://ria.ru/20241023/guterresh-1979484954.html

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в мире, владимир зеленский, антониу гутерреш, леонид слуцкий (политик), оон, госдума рф, саммит брикс в казани в 2024 году