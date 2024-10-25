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Следствие попросило арестовать фигурантку по делу о хищениях в Минэнерго - РИА Новости, 25.10.2024
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14:43 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/sledstvie-1980079670.html
Следствие попросило арестовать фигурантку по делу о хищениях в Минэнерго
Следствие попросило арестовать фигурантку по делу о хищениях в Минэнерго - РИА Новости, 25.10.2024
Следствие попросило арестовать фигурантку по делу о хищениях в Минэнерго
Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать замдиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталью Коневу, одну из фигуранток дела замминистра Минэнерго, передает... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T14:43
2024-10-25T14:43
происшествия
россия
москва
наталия конева
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
анатолий яновский
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать замдиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталью Коневу, одну из фигуранток дела замминистра Минэнерго, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Прошу суд избрать Коневой меру пресечения в виде заключения под стражу", - заявила следователь в суде. Конева – один из четырех фигурантов дела о мошенничестве, в рамках которого были задержаны действующий и бывший замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников и Анатолий Яновский. Суд в пятницу первого отправил под домашний арест, второго – под стражу. Конева занимает пост замдиректора Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов. ФГБУ "ГУРШ" с 1998 года принимает самое непосредственное участие в процессах, связанных с реструктуризацией угольной отрасли России
https://ria.ru/20241025/sk-1980030134.html
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происшествия, россия, москва, наталия конева, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), анатолий яновский, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Россия, Москва, Наталия Конева, Сергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России), Анатолий Яновский, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Следствие попросило арестовать фигурантку по делу о хищениях в Минэнерго

Следствие просит ареста замдиректора ФГБУ "ГУРШ" по делу о хищениях в Минэнерго

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Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать замдиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталью Коневу, одну из фигуранток дела замминистра Минэнерго, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу суд избрать Коневой меру пресечения в виде заключения под стражу", - заявила следователь в суде.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
На причастного к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе завели дело
Вчера, 12:42
Конева – один из четырех фигурантов дела о мошенничестве, в рамках которого были задержаны действующий и бывший замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников и Анатолий Яновский. Суд в пятницу первого отправил под домашний арест, второго – под стражу.
Конева занимает пост замдиректора Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов. ФГБУ "ГУРШ" с 1998 года принимает самое непосредственное участие в процессах, связанных с реструктуризацией угольной отрасли России
Дмитрий Дощатов - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Суд арестовал первого замначальника метро Москвы по делу о взятках
24 октября, 20:05
 
ПроисшествияРоссияМоскваНаталия КоневаСергей Мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики России)Анатолий ЯновскийМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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