https://ria.ru/20241025/sledstvie-1980079670.html

Следствие попросило арестовать фигурантку по делу о хищениях в Минэнерго

Следствие попросило арестовать фигурантку по делу о хищениях в Минэнерго - РИА Новости, 25.10.2024

Следствие попросило арестовать фигурантку по делу о хищениях в Минэнерго

Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать замдиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталью Коневу, одну из фигуранток дела замминистра Минэнерго, передает... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:43

2024-10-25T14:43

2024-10-25T14:43

происшествия

россия

москва

наталия конева

сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)

анатолий яновский

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать замдиректора ФГБУ "ГУРШ" Наталью Коневу, одну из фигуранток дела замминистра Минэнерго, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Прошу суд избрать Коневой меру пресечения в виде заключения под стражу", - заявила следователь в суде. Конева – один из четырех фигурантов дела о мошенничестве, в рамках которого были задержаны действующий и бывший замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников и Анатолий Яновский. Суд в пятницу первого отправил под домашний арест, второго – под стражу. Конева занимает пост замдиректора Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов. ФГБУ "ГУРШ" с 1998 года принимает самое непосредственное участие в процессах, связанных с реструктуризацией угольной отрасли России

https://ria.ru/20241025/sk-1980030134.html

https://ria.ru/20241024/doschatov-1979909657.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, наталия конева, сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии), анатолий яновский, министерство энергетики рф (минэнерго россии)