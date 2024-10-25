https://ria.ru/20241025/siyyarto-1980133480.html
Сийярто обратился к послу США, следящему за числом его визитов в Россию
Сийярто обратился к послу США, следящему за числом его визитов в Россию - РИА Новости, 25.10.2024
Сийярто обратился к послу США, следящему за числом его визитов в Россию
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто пожелал приятного подсчета послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:15
2024-10-25T17:15
2024-10-25T18:01
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БУДАПЕШТ, 25 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто пожелал приятного подсчета послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который зафиксировал, сколько раз глава МИД посетил Россию за два с половиной года. Его выступление транслировалось в соцсети Facebook*.На пресс-конференции венгерские СМИ попросили Сийярто прокомментировать публикации американского дипломата в соцсетях. В них говорится, что с начала конфликта на Украине венгерский министр 11 раз посетил Россию "ради выгоды, а не для мира". Его также спросили, планирует ли он визиты в Россию и Белоруссию в будущем."Желаю приятного подсчета. Действия и решения венгерской внешней политики определяют исключительно венгерские интересы. Советую к этому привыкнуть. Если венгерские национальные интересы требуют, чтобы я встречался и обсуждал важные для нас вопросы с российским или белорусским коллегой, то я и дальше буду поступать так же, как и в предыдущие годы", — ответил Сийярто. Министр добавил, что в этом году, как и в прошлом, получил приглашение на конференцию по евразийской безопасности в Минске и решение, принимать ли его, тоже будет определяться "не подсчетами господина посла"."А если говорить о выгоде, то, может, господин посол что-нибудь скажет о том, сколько экономической пользы принесло США то, что в прошлом году Россия послала большие объемы урана для функционирования американских АЭС. Думаю, тут уместен полноценный интерес", — заметил Сийярто. Власти Венгрии не раз заявляли, что намерены продолжать сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение. По словам премьер-министра Виктора Орбана, Будапешт заинтересован в том, чтобы поддерживать связи с Россией как можно дольше, хотя никто не может сказать, удастся ли это.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241022/vengriya-1979239530.html
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в мире, россия, венгрия, будапешт, петер сийярто, виктор орбан
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан
Сийярто обратился к послу США, следящему за числом его визитов в Россию
Сийярто пожелал послу, следящему за его визитами в Россию, приятного подсчета
БУДАПЕШТ, 25 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто пожелал приятного подсчета послу США в Будапеште Дэвиду Прессману, который зафиксировал, сколько раз глава МИД посетил Россию за два с половиной года. Его выступление транслировалось в соцсети Facebook*.
На пресс-конференции венгерские СМИ попросили Сийярто прокомментировать публикации американского дипломата в соцсетях. В них говорится, что с начала конфликта на Украине венгерский министр 11 раз посетил Россию "ради выгоды, а не для мира". Его также спросили, планирует ли он визиты в Россию и Белоруссию в будущем.
"Желаю приятного подсчета. Действия и решения венгерской внешней политики определяют исключительно венгерские интересы. Советую к этому привыкнуть. Если венгерские национальные интересы требуют, чтобы я встречался и обсуждал важные для нас вопросы с российским или белорусским коллегой, то я и дальше буду поступать так же, как и в предыдущие годы", — ответил Сийярто.
Министр добавил, что в этом году, как и в прошлом, получил приглашение на конференцию по евразийской безопасности в Минске
и решение, принимать ли его, тоже будет определяться "не подсчетами господина посла".
"А если говорить о выгоде, то, может, господин посол что-нибудь скажет о том, сколько экономической пользы принесло США то, что в прошлом году Россия послала большие объемы урана для функционирования американских АЭС. Думаю, тут уместен полноценный интерес", — заметил Сийярто.
Власти Венгрии не раз заявляли, что намерены продолжать сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение. По словам премьер-министра Виктора Орбана
, Будапешт заинтересован в том, чтобы поддерживать связи с Россией как можно дольше, хотя никто не может сказать, удастся ли это.
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская.