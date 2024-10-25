https://ria.ru/20241025/sistema-1980083977.html

Платежная система БРИКС может стать прорывом, считает эксперт

Платежная система БРИКС может стать прорывом, считает эксперт - РИА Новости, 25.10.2024

Платежная система БРИКС может стать прорывом, считает эксперт

Новая платежная система БРИКС может стать "прорывом", однако ей предстоит зарекомендовать себя, она также может нуждаться в реформировании, чтобы стать... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:53

2024-10-25T14:53

2024-10-25T14:53

россия

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

swift

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Новая платежная система БРИКС может стать "прорывом", однако ей предстоит зарекомендовать себя, она также может нуждаться в реформировании, чтобы стать достойной альтернативой SWIFT, заявил РИА Новости вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг. "В то время как детальная информация по платежной системе БРИКС пока не обнародована, сам факт появления подобной системы уже является большим прорывом, поскольку создаст альтернативу существующей системе SWIFT, которая, к сожалению, широко используется… Западом… в качестве оружия", - сказал он. "Недавно представленной платежной системе БРИКС предстоит выдержать проверку временем, чтобы ее приняло большее число участников. Возможно, с течением времени ей предстоит реформирование, чтобы в конечном итоге эта система была признана достойной альтернативой SWIFT", - добавил он. Вонг выразил несогласие с мнением о том, что использование национальных валют при торговых расчетах представляет собой шаг назад. Лидеры стран БРИКС на саммите организации в Казани 22-24 октября договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что участники саммита БРИКС в Казани предметно обсудят общий проект финансово-расчетной системы. Кроме того, на расширенном заседании саммита в Казани президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока. При этом, по словам Пескова, инвестиционная платформа БРИКС предлагается не как альтернатива платежной системе SWIFT. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала о том, что в БРИКС могут создать многостороннюю цифровую расчетно-платежную платформу "БРИКС Бридж" (BRICS Bridge).

https://ria.ru/20241023/ssha-1979397587.html

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