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Строительство дублера Пятницкого шоссе в Подмосковье завершится в 2026 году - РИА Новости, 25.10.2024
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Новости Подмосковья
 
15:18 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/shosse-1980091859.html
Строительство дублера Пятницкого шоссе в Подмосковье завершится в 2026 году
Строительство дублера Пятницкого шоссе в Подмосковье завершится в 2026 году - РИА Новости, 25.10.2024
Строительство дублера Пятницкого шоссе в Подмосковье завершится в 2026 году
Строительные работы на дублере Пятницкого шоссе продолжаются в Московской области. Дорогу протяженностью 5,2 километра откроют в третьем квартале 2026 года. Об... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:18
2024-10-25T15:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Строительные работы на дублере Пятницкого шоссе продолжаются в Московской области. Дорогу протяженностью 5,2 километра откроют в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на подмосковный минтранс.Отмечается, что движение автомобилей будет организовано по четырем полосам. Новый участок бесплатной дороги займет территорию от старого Пятницкого шоссе и поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова.Дублер поможет сократить длительность поездок до 30 минут. Трасса с кольцевой развязкой, мостом и путепроводами обеспечит транспортную доступность жителей населенных пунктов в районе Химок и Красногорска. Проект дороги также предусматривает наличие пешеходных зон, велодорожек, светофоров и остановок общественного транспорта.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Строительство дублера Пятницкого шоссе в Подмосковье завершится в 2026 году

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтроительство центральной кольцевой автомобильной дороги
Строительство центральной кольцевой автомобильной дороги - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Строительные работы на дублере Пятницкого шоссе продолжаются в Московской области. Дорогу протяженностью 5,2 километра откроют в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на подмосковный минтранс.
Отмечается, что движение автомобилей будет организовано по четырем полосам. Новый участок бесплатной дороги займет территорию от старого Пятницкого шоссе и поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова.
Дублер поможет сократить длительность поездок до 30 минут. Трасса с кольцевой развязкой, мостом и путепроводами обеспечит транспортную доступность жителей населенных пунктов в районе Химок и Красногорска. Проект дороги также предусматривает наличие пешеходных зон, велодорожек, светофоров и остановок общественного транспорта.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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