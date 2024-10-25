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Республика Сербская хочет продлить договор с "Газпромом" - РИА Новости, 25.10.2024
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05:50 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/serbskaya-1979956556.html
Республика Сербская хочет продлить договор с "Газпромом"
Республика Сербская хочет продлить договор с "Газпромом" - РИА Новости, 25.10.2024
Республика Сербская хочет продлить договор с "Газпромом"
Республика Сербская хочет продлить текущий договор с "Газпромом", считает, что проблем с этим не будет, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T05:50
2024-10-25T05:50
республика сербская
россия
милорад додик
газпром
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Республика Сербская хочет продлить текущий договор с "Газпромом", считает, что проблем с этим не будет, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "Мы хотим продлить (существующий договор с Газпромом - ред.), и думаю, что (это) не будет проблем", - сказал он в беседе с агентством. "Мы сделаем все для того, чтобы сохранить наше сотрудничество с "Газпромом". За это также благодарен президенту (России Владимиру) Путину, за понимание и поддержку этого сотрудничества. Мы будем продолжать так работать и в будущем. Предложение "Газпрома" для нас - самый лучший вариант, и не только для нас, но и для других народов БиГ", - пояснил Додик.
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республика сербская, россия, милорад додик, газпром, в мире
Республика Сербская, Россия, Милорад Додик, Газпром, В мире
Республика Сербская хочет продлить договор с "Газпромом"

Додик: Республика Сербская хочет продлить текущий договор с "Газпромом"

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Республика Сербская хочет продлить текущий договор с "Газпромом", считает, что проблем с этим не будет, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.
"Мы хотим продлить (существующий договор с Газпромом - ред.), и думаю, что (это) не будет проблем", - сказал он в беседе с агентством.
"Мы сделаем все для того, чтобы сохранить наше сотрудничество с "Газпромом". За это также благодарен президенту (России Владимиру) Путину, за понимание и поддержку этого сотрудничества. Мы будем продолжать так работать и в будущем. Предложение "Газпрома" для нас - самый лучший вариант, и не только для нас, но и для других народов БиГ", - пояснил Додик.
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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