https://ria.ru/20241025/serbskaya-1979956556.html

Республика Сербская хочет продлить договор с "Газпромом"

Республика Сербская хочет продлить договор с "Газпромом" - РИА Новости, 25.10.2024

Республика Сербская хочет продлить договор с "Газпромом"

Республика Сербская хочет продлить текущий договор с "Газпромом", считает, что проблем с этим не будет, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T05:50

2024-10-25T05:50

2024-10-25T05:50

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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Республика Сербская хочет продлить текущий договор с "Газпромом", считает, что проблем с этим не будет, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "Мы хотим продлить (существующий договор с Газпромом - ред.), и думаю, что (это) не будет проблем", - сказал он в беседе с агентством. "Мы сделаем все для того, чтобы сохранить наше сотрудничество с "Газпромом". За это также благодарен президенту (России Владимиру) Путину, за понимание и поддержку этого сотрудничества. Мы будем продолжать так работать и в будущем. Предложение "Газпрома" для нас - самый лучший вариант, и не только для нас, но и для других народов БиГ", - пояснил Додик.

https://ria.ru/20240603/dodik-1950082863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика сербская, россия, милорад додик, газпром, в мире