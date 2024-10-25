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В Киеве вновь откроется посольство Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 25.10.2024
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19:39 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/serbiya-1980175198.html
В Киеве вновь откроется посольство Сербии, заявил Вучич
В Киеве вновь откроется посольство Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 25.10.2024
В Киеве вновь откроется посольство Сербии, заявил Вучич
Власти Украины одобрили открытие вновь посольства Сербии в Киеве, глава МИД Марко Джурич будет присутствовать на открытии, заявил сербский президент Александр... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:39
2024-10-25T19:39
в мире
сербия
украина
киев
марко джурич
александр вучич
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Власти Украины одобрили открытие вновь посольства Сербии в Киеве, глава МИД Марко Джурич будет присутствовать на открытии, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит 23-26 октября турне по странам Западных Балкан, в пятницу в аэропорту Белграда ее торжественно встретил с цветами лично президент Сербии. После церемонии встречи и переговоров в правительственном комплексе "Палата Сербия" они сделали заявления для СМИ. "С удовольствием могу констатировать, что украинские власти дали официальное предварительное согласие нашему послу на открытие посольства в Киеве и уверен, что господин Джурич будет присутствовать на открытии посольства, если не ошибаюсь вскоре в главном городе Украины", - заявил Вучич на совместном брифинге с главой ЕК. Посольство Сербии на Украине было эвакуировано из страны в начале марта 2022 года в Белград.
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в мире, сербия, украина, киев, марко джурич, александр вучич, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Сербия, Украина, Киев, Марко Джурич, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
В Киеве вновь откроется посольство Сербии, заявил Вучич

Вучич: Киев одобрил открытие нового посольства Сербии в Киеве

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Власти Украины одобрили открытие вновь посольства Сербии в Киеве, глава МИД Марко Джурич будет присутствовать на открытии, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит 23-26 октября турне по странам Западных Балкан, в пятницу в аэропорту Белграда ее торжественно встретил с цветами лично президент Сербии. После церемонии встречи и переговоров в правительственном комплексе "Палата Сербия" они сделали заявления для СМИ.
"С удовольствием могу констатировать, что украинские власти дали официальное предварительное согласие нашему послу на открытие посольства в Киеве и уверен, что господин Джурич будет присутствовать на открытии посольства, если не ошибаюсь вскоре в главном городе Украины", - заявил Вучич на совместном брифинге с главой ЕК.
Посольство Сербии на Украине было эвакуировано из страны в начале марта 2022 года в Белград.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Вучич заявил о готовности Сербии работать ради вступления в Евросоюз
Вчера, 18:18
 
В миреСербияУкраинаКиевМарко ДжуричАлександр ВучичУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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