https://ria.ru/20241025/serbiya-1980175198.html

В Киеве вновь откроется посольство Сербии, заявил Вучич

В Киеве вновь откроется посольство Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 25.10.2024

В Киеве вновь откроется посольство Сербии, заявил Вучич

Власти Украины одобрили открытие вновь посольства Сербии в Киеве, глава МИД Марко Джурич будет присутствовать на открытии, заявил сербский президент Александр... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:39

2024-10-25T19:39

2024-10-25T19:39

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урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Власти Украины одобрили открытие вновь посольства Сербии в Киеве, глава МИД Марко Джурич будет присутствовать на открытии, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит 23-26 октября турне по странам Западных Балкан, в пятницу в аэропорту Белграда ее торжественно встретил с цветами лично президент Сербии. После церемонии встречи и переговоров в правительственном комплексе "Палата Сербия" они сделали заявления для СМИ. "С удовольствием могу констатировать, что украинские власти дали официальное предварительное согласие нашему послу на открытие посольства в Киеве и уверен, что господин Джурич будет присутствовать на открытии посольства, если не ошибаюсь вскоре в главном городе Украины", - заявил Вучич на совместном брифинге с главой ЕК. Посольство Сербии на Украине было эвакуировано из страны в начале марта 2022 года в Белград.

https://ria.ru/20241025/serbiya-1980153658.html

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в мире, сербия, украина, киев, марко джурич, александр вучич, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия