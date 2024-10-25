https://ria.ru/20241025/serbiya-1980175198.html
В Киеве вновь откроется посольство Сербии, заявил Вучич
В Киеве вновь откроется посольство Сербии, заявил Вучич - РИА Новости, 25.10.2024
В Киеве вновь откроется посольство Сербии, заявил Вучич
Власти Украины одобрили открытие вновь посольства Сербии в Киеве, глава МИД Марко Джурич будет присутствовать на открытии, заявил сербский президент Александр... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T19:39
2024-10-25T19:39
2024-10-25T19:39
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БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Власти Украины одобрили открытие вновь посольства Сербии в Киеве, глава МИД Марко Джурич будет присутствовать на открытии, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит 23-26 октября турне по странам Западных Балкан, в пятницу в аэропорту Белграда ее торжественно встретил с цветами лично президент Сербии. После церемонии встречи и переговоров в правительственном комплексе "Палата Сербия" они сделали заявления для СМИ. "С удовольствием могу констатировать, что украинские власти дали официальное предварительное согласие нашему послу на открытие посольства в Киеве и уверен, что господин Джурич будет присутствовать на открытии посольства, если не ошибаюсь вскоре в главном городе Украины", - заявил Вучич на совместном брифинге с главой ЕК. Посольство Сербии на Украине было эвакуировано из страны в начале марта 2022 года в Белград.
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В мире, Сербия, Украина, Киев, Марко Джурич, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
В Киеве вновь откроется посольство Сербии, заявил Вучич
Вучич: Киев одобрил открытие нового посольства Сербии в Киеве