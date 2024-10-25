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Вучич заявил о готовности Сербии работать ради вступления в Евросоюз - РИА Новости, 25.10.2024
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18:18 25.10.2024 (обновлено: 18:25 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/serbiya-1980153658.html
Вучич заявил о готовности Сербии работать ради вступления в Евросоюз
Вучич заявил о готовности Сербии работать ради вступления в Евросоюз - РИА Новости, 25.10.2024
Вучич заявил о готовности Сербии работать ради вступления в Евросоюз
Президент Сербии Александр Вучич заявил в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, что, пока он является главой государства, Сербия не изменит... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T18:18
2024-10-25T18:25
в мире
сербия
белград (город)
казань
александр вучич
урсула фон дер ляйен
дональд туск
еврокомиссия
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БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, что, пока он является главой государства, Сербия не изменит своего пути к членству в ЕС и будет для этого прилежно работать. Глава ЕК проводит 23-26 октября турне по странам Западных Балкан, в пятницу в аэропорту Белграда ее торжественно встретил с цветами лично президент Сербии. После церемонии встречи и переговоров в правительственном комплексе "Палата Сербия" они сделали заявления для СМИ. "Как бы и сколько бы кто-то ни думал иначе, я - президент республики с самой большой легитимностью в стране, избранный напрямую гражданами два раза подряд в первом туре, чего никогда не было в нашей истории. Пока я - президент республики, мы главные цели нашей внешней и внутренней политики не будем менять. Это значит, что наш европейский путь и наша приверженность европейской Сербии имеет ключевое значение для нашего развития, Сербия будет прилежно работать на этом пути и надеяться на результаты", - подчеркнул сербский лидер. Президент Сербии ранее заявил, что на время проведения саммита БРИКС в Казани 22-24 октября ранее договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, затем председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, "но даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию". По его словам, Туск и Мицотакис открыли ему новые перспективы темпов евроинтеграции Сербии, при этом Вучич не уточнил, что именно Сербия должна сделать.
https://ria.ru/20241024/briks-1979917529.html
https://ria.ru/20241013/serbiya-1977846203.html
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в мире, сербия, белград (город), казань, александр вучич, урсула фон дер ляйен, дональд туск, еврокомиссия, евросоюз, брикс
В мире, Сербия, Белград (город), Казань, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Туск, Еврокомиссия, Евросоюз, БРИКС
Вучич заявил о готовности Сербии работать ради вступления в Евросоюз

Вучич: пока я президент, Сербия будет прилежно работать на пути вступления в ЕС

© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, что, пока он является главой государства, Сербия не изменит своего пути к членству в ЕС и будет для этого прилежно работать.
Глава ЕК проводит 23-26 октября турне по странам Западных Балкан, в пятницу в аэропорту Белграда ее торжественно встретил с цветами лично президент Сербии. После церемонии встречи и переговоров в правительственном комплексе "Палата Сербия" они сделали заявления для СМИ.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Вице-премьер Сербии прокомментировал критику своего участия в саммите БРИКС
24 октября, 20:52
"Как бы и сколько бы кто-то ни думал иначе, я - президент республики с самой большой легитимностью в стране, избранный напрямую гражданами два раза подряд в первом туре, чего никогда не было в нашей истории. Пока я - президент республики, мы главные цели нашей внешней и внутренней политики не будем менять. Это значит, что наш европейский путь и наша приверженность европейской Сербии имеет ключевое значение для нашего развития, Сербия будет прилежно работать на этом пути и надеяться на результаты", - подчеркнул сербский лидер.
Президент Сербии ранее заявил, что на время проведения саммита БРИКС в Казани 22-24 октября ранее договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, затем председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, "но даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию".
По его словам, Туск и Мицотакис открыли ему новые перспективы темпов евроинтеграции Сербии, при этом Вучич не уточнил, что именно Сербия должна сделать.
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Сербия рассматривает присоединение к БРИКС как альтернативу вступлению в ЕС
13 октября, 17:22
 
В миреСербияБелград (город)КазаньАлександр ВучичУрсула фон дер ЛяйенДональд ТускЕврокомиссияЕвросоюзБРИКС
 
 
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