https://ria.ru/20241025/serbiya-1980153658.html

Вучич заявил о готовности Сербии работать ради вступления в Евросоюз

Вучич заявил о готовности Сербии работать ради вступления в Евросоюз - РИА Новости, 25.10.2024

Вучич заявил о готовности Сербии работать ради вступления в Евросоюз

Президент Сербии Александр Вучич заявил в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, что, пока он является главой государства, Сербия не изменит... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T18:18

2024-10-25T18:18

2024-10-25T18:25

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БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, что, пока он является главой государства, Сербия не изменит своего пути к членству в ЕС и будет для этого прилежно работать. Глава ЕК проводит 23-26 октября турне по странам Западных Балкан, в пятницу в аэропорту Белграда ее торжественно встретил с цветами лично президент Сербии. После церемонии встречи и переговоров в правительственном комплексе "Палата Сербия" они сделали заявления для СМИ. "Как бы и сколько бы кто-то ни думал иначе, я - президент республики с самой большой легитимностью в стране, избранный напрямую гражданами два раза подряд в первом туре, чего никогда не было в нашей истории. Пока я - президент республики, мы главные цели нашей внешней и внутренней политики не будем менять. Это значит, что наш европейский путь и наша приверженность европейской Сербии имеет ключевое значение для нашего развития, Сербия будет прилежно работать на этом пути и надеяться на результаты", - подчеркнул сербский лидер. Президент Сербии ранее заявил, что на время проведения саммита БРИКС в Казани 22-24 октября ранее договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, затем председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, "но даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию". По его словам, Туск и Мицотакис открыли ему новые перспективы темпов евроинтеграции Сербии, при этом Вучич не уточнил, что именно Сербия должна сделать.

https://ria.ru/20241024/briks-1979917529.html

https://ria.ru/20241013/serbiya-1977846203.html

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в мире, сербия, белград (город), казань, александр вучич, урсула фон дер ляйен, дональд туск, еврокомиссия, евросоюз, брикс