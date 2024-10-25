Вучич заявил о готовности Сербии работать ради вступления в Евросоюз
Вучич: пока я президент, Сербия будет прилежно работать на пути вступления в ЕС
© AP Photo / Darko VojinovicАлександр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в ходе визита главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, что, пока он является главой государства, Сербия не изменит своего пути к членству в ЕС и будет для этого прилежно работать.
Глава ЕК проводит 23-26 октября турне по странам Западных Балкан, в пятницу в аэропорту Белграда ее торжественно встретил с цветами лично президент Сербии. После церемонии встречи и переговоров в правительственном комплексе "Палата Сербия" они сделали заявления для СМИ.
"Как бы и сколько бы кто-то ни думал иначе, я - президент республики с самой большой легитимностью в стране, избранный напрямую гражданами два раза подряд в первом туре, чего никогда не было в нашей истории. Пока я - президент республики, мы главные цели нашей внешней и внутренней политики не будем менять. Это значит, что наш европейский путь и наша приверженность европейской Сербии имеет ключевое значение для нашего развития, Сербия будет прилежно работать на этом пути и надеяться на результаты", - подчеркнул сербский лидер.
Президент Сербии ранее заявил, что на время проведения саммита БРИКС в Казани 22-24 октября ранее договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, затем председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, "но даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию".
По его словам, Туск и Мицотакис открыли ему новые перспективы темпов евроинтеграции Сербии, при этом Вучич не уточнил, что именно Сербия должна сделать.