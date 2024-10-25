https://ria.ru/20241025/sdelki-1980111985.html

Объем поддержанных РЭЦ сделок со странами БРИКС+ составил почти $30 млрд

Объем поддержанных РЭЦ сделок со странами БРИКС+ составил почти $30 млрд - РИА Новости, 25.10.2024

Объем поддержанных РЭЦ сделок со странами БРИКС+ составил почти $30 млрд

Российский бизнес с 2019 года при поддержке Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) осуществил внешнеторговые сделки с партнерами из стран БРИКС+... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T16:21

2024-10-25T16:21

2024-10-25T16:21

экономика

китай

оаэ

египет

вероника никишина

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российский бизнес с 2019 года при поддержке Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) осуществил внешнеторговые сделки с партнерами из стран БРИКС+ на сумму почти 30 миллиардов долларов, сообщает центр."Из них около 10 миллиардов долларов приходится на четырех новых участников объединения. При этом за 9 месяцев 2024 года объем поддержки сделок со странами БРИКС+ уже на 35% превысил результаты всего 2023 года", - говорится в сообщении.Там добавляется, что речь идет о страховой и кредитно-гарантийной поддержке экспортных и импортных проектов, программах государственной поддержки, а также о нефинансовых инструментах: помощи в поиске покупателей и поставщиков, продвижении и т.д."Расширение БРИКС открывает перед российским бизнесом новые возможности для собственного масштабирования на внешнем рынке, и Группа РЭЦ готова предложить необходимые для этого инструменты. Мы активно развиваем свое присутствие на рынках стран БРИКС+, понимая, как важно для российского бизнеса иметь качественную и всестороннюю поддержку, особенно при выстраивании прямого взаимодействия с иностранными партнерами и реализации совместных многосторонних проектов", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Так, зарубежная сеть РЭЦ охватывает 17 государств, в том числе Китай, Индию, ОАЭ, Иран. В 2024 году РЭЦ также назначил своих представителей, в том числе в Египте, Саудовской Аравии. В планах - дальнейшее расширение сети представительств в странах Азии, Латинской Америки и Африки.Кроме того, в Китае, ОАЭ, Египте и Саудовской Аравии открыты постоянно действующие демонстрационно-дегустационные павильоны РЭЦ с отечественной агропродукцией, которые позволяют производителям с государственной поддержкой представить свои товары потенциальным покупателям за границей, наладить B2B-контакты и повысить узнаваемость бренда среди иностранных потребителей.Доступные инструменты включают размещение товаров в павильонах, продвижение в интернете и социальных сетях, организацию дегустаций и промоакций в популярных супермаркетах и другие меры поддержки. Узнать подробности можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20241022/briks-1979399209.html

https://ria.ru/20241021/rets-1979119198.html

китай

оаэ

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, китай, оаэ, египет, вероника никишина, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году