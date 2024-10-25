https://ria.ru/20241025/sanktsii-1979977585.html

ЕС может ужесточить санкции против России, пишут СМИ

ЕС может ужесточить санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024

ЕС может ужесточить санкции против России, пишут СМИ

Чиновники ЕС обсуждают возможность ужесточения санкций против России в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:03

2024-10-25T10:03

2024-10-25T15:55

россия

сша

украина

дональд трамп

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Чиновники ЕС обсуждают возможность ужесточения санкций против России в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Разговоры между чиновниками ЕС и послами сконцентрированы на нескольких инициативах для обеспечения функционирования европейских санкций в течение более длительного периода", — говорится в публикации. В частности, уточняет агенство, речь идут о введении более жестких ограничений на экспорт в Россию и импорт из нее. "Приготовления совершаются в ожидании перемены в позиции Вашингтона в случае, если будет переизбран Трамп", — пишет Reuters.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. В общей сложности за это время они ввели 14 пакетов санкций. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20241024/sanktsii-1979769355.html

https://ria.ru/20240404/poshliny-1937676604.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, дональд трамп, евросоюз, в мире