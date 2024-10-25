ЕС может ужесточить санкции против России, пишут СМИ
Reuters: в ЕС обсуждают ужесточение санкций против РФ на случай победы Трампа
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Чиновники ЕС обсуждают возможность ужесточения санкций против России в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Разговоры между чиновниками ЕС и послами сконцентрированы на нескольких инициативах для обеспечения функционирования европейских санкций в течение более длительного периода", — говорится в публикации.
СМИ рассказали, почему США рассматривают новые санкции против России
24 октября, 12:10
В частности, уточняет агенство, речь идут о введении более жестких ограничений на экспорт в Россию и импорт из нее.
«
"Приготовления совершаются в ожидании перемены в позиции Вашингтона в случае, если будет переизбран Трамп", — пишет Reuters.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. В общей сложности за это время они ввели 14 пакетов санкций. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
"Вспомни меня": экономике Европы грозит мощный удар
4 апреля, 08:00