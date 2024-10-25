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ЕС может ужесточить санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
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10:03 25.10.2024 (обновлено: 15:55 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/sanktsii-1979977585.html
ЕС может ужесточить санкции против России, пишут СМИ
ЕС может ужесточить санкции против России, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2024
ЕС может ужесточить санкции против России, пишут СМИ
Чиновники ЕС обсуждают возможность ужесточения санкций против России в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, передает агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T10:03
2024-10-25T15:55
россия
сша
украина
дональд трамп
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Чиновники ЕС обсуждают возможность ужесточения санкций против России в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. "Разговоры между чиновниками ЕС и послами сконцентрированы на нескольких инициативах для обеспечения функционирования европейских санкций в течение более длительного периода", — говорится в публикации. В частности, уточняет агенство, речь идут о введении более жестких ограничений на экспорт в Россию и импорт из нее. &quot;Приготовления совершаются в ожидании перемены в позиции Вашингтона в случае, если будет переизбран Трамп&quot;, — пишет Reuters.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. В общей сложности за это время они ввели 14 пакетов санкций. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20241024/sanktsii-1979769355.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, евросоюз, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Евросоюз, В мире
ЕС может ужесточить санкции против России, пишут СМИ

Reuters: в ЕС обсуждают ужесточение санкций против РФ на случай победы Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Чиновники ЕС обсуждают возможность ужесточения санкций против России в случае прихода к власти в США Дональда Трампа, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Разговоры между чиновниками ЕС и послами сконцентрированы на нескольких инициативах для обеспечения функционирования европейских санкций в течение более длительного периода", — говорится в публикации.
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В частности, уточняет агенство, речь идут о введении более жестких ограничений на экспорт в Россию и импорт из нее.
«

"Приготовления совершаются в ожидании перемены в позиции Вашингтона в случае, если будет переизбран Трамп", — пишет Reuters.

После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. В общей сложности за это время они ввели 14 пакетов санкций. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что рестрикции неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
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