Санду получила лишь 37,5 процента голосов внутри страны, заявил экс-премьер
Экс-премьер Молдавии: Санду в первом туре получила 37,5% голосов внутри страны
© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдовы Майя Санду
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдовы Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Граждане Молдавии, живущие в республике, в первом туре президентских выборов отдали за нынешнюю главу государства Майю Санду лишь 37,5% голосов, остальные голосовали против ее политики, заявил бывший премьер страны, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии Александр Стояногло, у него 25,98%. Второй тур назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ.
"Майя Санду получила лишь 37,5% голосов внутри страны. Остальные голоса, по сути, являются сильным криком протеста против Майи Санду и правительства, которое она представляет. Граждане отчетливо выразили недовольство некомпетентностью, лицемерием и грубыми манипуляциями правительства", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook*.
Он полагает, что Санду и правящая партия "Действие и солидарность" потеряли доверие граждан. "Еще более тревожным аспектом для нынешнего правительства является невероятно высокая явка избирателей: на выборы пришли 70% граждан страны, имеющих право голоса. И эта беспрецедентная мобилизация была не в поддержку ПДС, а против них! Это мобилизация не сторонников, а тех, кому надоели невыполненные обещания и некомпетентность", - подчеркнул экс-премьер, добавив, что, по его мнению, при таком раскладе протестные голоса первого тура достанутся Стояногло.
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