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Санду заявила об электоральной коррупции в Молдавии

Санду заявила об электоральной коррупции в Молдавии - РИА Новости, 25.10.2024

Санду заявила об электоральной коррупции в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду заявила, что республика находится в чрезвычайной ситуации, поскольку система юстиции не может справиться с... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T14:19

2024-10-25T14:19

2024-10-25T14:19

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КИШИНЕВ, 25 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии Майя Санду заявила, что республика находится в чрезвычайной ситуации, поскольку система юстиции не может справиться с электоральной коррупцией. В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы и референдум о евроинтеграции. Президент Майя Санду, ссылаясь на предварительные данные ЦИК, которые показывали, что противников евроинтеграции среди граждан Молдавии больше, чем сторонников, заявила о "беспрецедентном нападении на свободу и демократию". Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают доказательствами попыток подкупа избирателей - по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. "Мы не можем позволить, чтобы воры вернулись к власти. Нужно изменить закон и использовать экстраординарные меры. Мы находимся в чрезвычайной ситуации с рисками безопасности государства... когда люди, у которых много денег, покупают решение суверенного народа Молдавии. В избирательной кампании правоохранители должны выявить и наказать всех, что вовлечен в этой сфере. А затем правительство и парламент должны принять экстренные меры", - заявила Санду в рамках проекта "Интервью без протокола". Она заявила, что готова взять на себя ответственность за провал реформы системы юстиции, которая, по ее словам, продвигается слишком медленно. "Мы видели в первом туре, что часть голосов, которая была куплена, это не голоса суверенного народа. Это голоса людей, за которые заплатили из-за рубежа. Это атака на суверенные голоса граждан. Из-за этого нам нужна другая реформа, в Молдавии не сработали международные практики. Недостаточно стучать кулаком по столу, если прокуратура не наказывает коррумпированных судей и прокуроров", - добавила Санду. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".

https://ria.ru/20241025/kreml-1980066728.html

https://ria.ru/20241025/moldaviya-1980032770.html

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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024