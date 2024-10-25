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Пассажирка, из-за которой экстренно сел рейс Москва — Нижневартовск, умерла - РИА Новости, 25.10.2024
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11:31 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/samolet-1979999672.html
Пассажирка, из-за которой экстренно сел рейс Москва — Нижневартовск, умерла
Пассажирка, из-за которой экстренно сел рейс Москва — Нижневартовск, умерла - РИА Новости, 25.10.2024
Пассажирка, из-за которой экстренно сел рейс Москва — Нижневартовск, умерла
Самолёт рейса Москва-Нижневартовск совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми ночью из-за резкого ухудшения состояния одной из пассажирок на борту, женщина... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:31
2024-10-25T11:31
происшествия
пермь
россия
москва
нижневартовск
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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Самолёт рейса Москва-Нижневартовск совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми ночью из-за резкого ухудшения состояния одной из пассажирок на борту, женщина скончалась, проводится проверка, сообщает пермский линейный отдел МВД России на транспорте. По данным ведомства, ночью в пермском аэропорту вынужденно приземлился самолет, следовавший из Москвы в Нижневартовск. "77-летняя женщина находилась без сознания. По прилёту бригадой скорой помощи проводились реанимационные мероприятия. Констатирована внезапная смерть", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что криминальной составляющей в инциденте нет, проводится проверка.
https://ria.ru/20241009/samolet-1977164857.html
пермь
россия
москва
нижневартовск
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происшествия, пермь, россия, москва, нижневартовск
Происшествия, Пермь, Россия, Москва, Нижневартовск
Пассажирка, из-за которой экстренно сел рейс Москва — Нижневартовск, умерла

Умерла пассажирка, из-за которой самолет Москва — Нижневартовск посадили в Перми

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Самолёт рейса Москва-Нижневартовск совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми ночью из-за резкого ухудшения состояния одной из пассажирок на борту, женщина скончалась, проводится проверка, сообщает пермский линейный отдел МВД России на транспорте.
По данным ведомства, ночью в пермском аэропорту вынужденно приземлился самолет, следовавший из Москвы в Нижневартовск.
"77-летняя женщина находилась без сознания. По прилёту бригадой скорой помощи проводились реанимационные мероприятия. Констатирована внезапная смерть", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что криминальной составляющей в инциденте нет, проводится проверка.
Вид на Стамбул из иллюминатора самолета Турецких авиалиний - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Пилот "Турецких авиалиний" умер во время рейса Сиэтл — Стамбул
9 октября, 12:56
 
ПроисшествияПермьРоссияМоскваНижневартовск
 
 
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