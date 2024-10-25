https://ria.ru/20241025/samolet-1979999672.html

Пассажирка, из-за которой экстренно сел рейс Москва — Нижневартовск, умерла

Пассажирка, из-за которой экстренно сел рейс Москва — Нижневартовск, умерла - РИА Новости, 25.10.2024

Пассажирка, из-за которой экстренно сел рейс Москва — Нижневартовск, умерла

Самолёт рейса Москва-Нижневартовск совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми ночью из-за резкого ухудшения состояния одной из пассажирок на борту, женщина... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:31

2024-10-25T11:31

2024-10-25T11:31

происшествия

пермь

россия

москва

нижневартовск

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ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Самолёт рейса Москва-Нижневартовск совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми ночью из-за резкого ухудшения состояния одной из пассажирок на борту, женщина скончалась, проводится проверка, сообщает пермский линейный отдел МВД России на транспорте. По данным ведомства, ночью в пермском аэропорту вынужденно приземлился самолет, следовавший из Москвы в Нижневартовск. "77-летняя женщина находилась без сознания. По прилёту бригадой скорой помощи проводились реанимационные мероприятия. Констатирована внезапная смерть", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что криминальной составляющей в инциденте нет, проводится проверка.

https://ria.ru/20241009/samolet-1977164857.html

пермь

россия

москва

нижневартовск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь, россия, москва, нижневартовск