https://ria.ru/20241025/rzhd-1979961039.html
РЖД приобрели 350 тысяч "квадратов" в небоскребе Moscow Towers
РЖД приобрели 350 тысяч "квадратов" в небоскребе Moscow Towers - РИА Новости, 25.10.2024
РЖД приобрели 350 тысяч "квадратов" в небоскребе Moscow Towers
РЖД купили 350 тысяч квадратных метров в небоскрёбе Moscow Towers в "Москва-Сити", рассказал РИА Недвижимость гендиректор консультанта сделки компании CORE.XP... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T07:45
2024-10-25T07:45
2024-10-25T07:49
экономика
коммерческая недвижимость
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ржд
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. РЖД купили 350 тысяч квадратных метров в небоскрёбе Moscow Towers в "Москва-Сити", рассказал РИА Недвижимость гендиректор консультанта сделки компании CORE.XP Владимир Пинаев. "Приобретёная площадь - около 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers, из них 200 тысяч квадратных метров офисных помещений для размещения сотрудников основных подразделений РЖД и более 100 квадратных метров общих площадей и парковочного пространства", - уточнил он. По словам Пинаева, Moscow Towers является "качественным и современным объектом, который позволяет компании быстрое размещение и максимизацию операционной эффективности за счет консолидации бизнеса". "Интерес компаний с государственным участием к приобретению бизнес-центров связан с консолидацией офисных площадей, а также улучшением класса офиса. Переезд из разрозненных зданий в единое офисное пространство позволяет оптимизировать площади и улучшить логистику для взаимодействия сотрудников, также улучшить бренд работодателя для привлечения лучших сотрудников на рынке труда", - подчеркнул он. Пинаев также отметил, что приобретение объекта позволяет РЖД, в отличие от аренды, контролировать объект размещения, ведь "бизнес и инфраструктура компании имеет стратегическую важность для экономики РФ". Строительство небоскреба Moscow Towers в "Москва-Сити" завершили в 2024 году. Застройщиком высотки выступила ООО "Гранд сити". Объект представляет собой две башни с общей стилобатной частью с офисами, торговыми помещениями и апартаментами. Площадь 63-этажного комплекса - более 411 тысяч квадратных метров, высота - 287 метра.
https://ria.ru/20241018/mashinisty-1978640148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, коммерческая недвижимость, москва, ржд
Экономика, Коммерческая недвижимость, Москва, РЖД
РЖД приобрели 350 тысяч "квадратов" в небоскребе Moscow Towers
РЖД приобрели 350 тысяч "квадратов" в небоскребе Moscow Towers в "Москва-Сити"
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. РЖД купили 350 тысяч квадратных метров в небоскрёбе Moscow Towers в "Москва-Сити", рассказал РИА Недвижимость гендиректор консультанта сделки компании CORE.XP Владимир Пинаев.
"Приобретёная площадь - около 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers, из них 200 тысяч квадратных метров офисных помещений для размещения сотрудников основных подразделений РЖД и более 100 квадратных метров общих площадей и парковочного пространства", - уточнил он.
По словам Пинаева, Moscow Towers является "качественным и современным объектом, который позволяет компании быстрое размещение и максимизацию операционной эффективности за счет консолидации бизнеса".
"Интерес компаний с государственным участием к приобретению бизнес-центров связан с консолидацией офисных площадей, а также улучшением класса офиса. Переезд из разрозненных зданий в единое офисное пространство позволяет оптимизировать площади и улучшить логистику для взаимодействия сотрудников, также улучшить бренд работодателя для привлечения лучших сотрудников на рынке труда", - подчеркнул он.
Пинаев также отметил, что приобретение объекта позволяет РЖД, в отличие от аренды, контролировать объект размещения, ведь "бизнес и инфраструктура компании имеет стратегическую важность для экономики РФ".
Строительство небоскреба Moscow Towers в "Москва-Сити" завершили в 2024 году. Застройщиком высотки выступила ООО "Гранд сити". Объект представляет собой две башни с общей стилобатной частью с офисами, торговыми помещениями и апартаментами. Площадь 63-этажного комплекса - более 411 тысяч квадратных метров, высота - 287 метра.