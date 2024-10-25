https://ria.ru/20241025/rt-1980104764.html
Исследование: RT в Швейцарии по охвату сопоставим с крупными изданиями
Исследование: RT в Швейцарии по охвату сопоставим с крупными изданиями - РИА Новости, 25.10.2024
Исследование: RT в Швейцарии по охвату сопоставим с крупными изданиями
RT на своей платформе недавно запустил раздел, посвященный Швейцарии, и с начала текущего года там появилось в десять раз больше контента, чем за 2023 год, уже... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:56
2024-10-25T15:56
2024-10-25T15:58
в мире
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268618_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8e79db8002fe6d5f8f7430f90d095aef.jpg
ЦЮРИХ, 25 окт - РИА Новости. RT на своей платформе недавно запустил раздел, посвященный Швейцарии, и с начала текущего года там появилось в десять раз больше контента, чем за 2023 год, уже в 2021 году охват аудитории RT был сопоставим с охватами таких швейцарских изданий, как Weltwoche и WoZ, сообщила газета NZZ (Neue Zürcher Zeitung). Издание ссылается на исследование, проведенное Цюрихским университетом в 2021 году. Согласно его данным, охват платформы RT сопоставим с охватом сайтов таких порталов швейцарских изданий, как Weltwoche и WoZ. Кроме того, по данным газеты, RT рекламирует свои тексты в социальных сетях, и, таким образом, она охватывает людей, которые специально не ищут контент RT. В этой связи издание приводит мнения экспертов, которые полагают, что "швейцарцы подвергаются повышенному риску попасть под влияние российской пропаганды". "Мы никогда не видели ничего подобного раньше", - приводит газета слова Александры Урман, изучающей швейцарский информационный ландшафт на факультете компьютерных наук Цюрихского университета.
https://ria.ru/20241002/simonyan-1975910910.html
https://ria.ru/20240930/rt-1975602583.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268618_775:0:3506:2048_1920x0_80_0_0_b6969038c535c17be3d2324e96cbaba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария
Исследование: RT в Швейцарии по охвату сопоставим с крупными изданиями
NZZ: RT в Швейцарии по охвату аудитории сопоставим с крупными изданиями
ЦЮРИХ, 25 окт - РИА Новости. RT на своей платформе недавно запустил раздел, посвященный Швейцарии, и с начала текущего года там появилось в десять раз больше контента, чем за 2023 год, уже в 2021 году охват аудитории RT был сопоставим с охватами таких швейцарских изданий, как Weltwoche и WoZ, сообщила газета NZZ (Neue Zürcher Zeitung).
Издание ссылается на исследование, проведенное Цюрихским университетом в 2021 году. Согласно его данным, охват платформы RT сопоставим с охватом сайтов таких порталов швейцарских изданий, как Weltwoche и WoZ.
Кроме того, по данным газеты, RT рекламирует свои тексты в социальных сетях, и, таким образом, она охватывает людей, которые специально не ищут контент RT.
В этой связи издание приводит мнения экспертов, которые полагают, что "швейцарцы подвергаются повышенному риску попасть под влияние российской пропаганды".
"Мы никогда не видели ничего подобного раньше", - приводит газета слова Александры Урман, изучающей швейцарский информационный ландшафт на факультете компьютерных наук Цюрихского университета.