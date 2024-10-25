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Исследование: RT в Швейцарии по охвату сопоставим с крупными изданиями - РИА Новости, 25.10.2024
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15:56 25.10.2024 (обновлено: 15:58 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/rt-1980104764.html
Исследование: RT в Швейцарии по охвату сопоставим с крупными изданиями
Исследование: RT в Швейцарии по охвату сопоставим с крупными изданиями - РИА Новости, 25.10.2024
Исследование: RT в Швейцарии по охвату сопоставим с крупными изданиями
RT на своей платформе недавно запустил раздел, посвященный Швейцарии, и с начала текущего года там появилось в десять раз больше контента, чем за 2023 год, уже... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T15:56
2024-10-25T15:58
в мире
швейцария
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ЦЮРИХ, 25 окт - РИА Новости. RT на своей платформе недавно запустил раздел, посвященный Швейцарии, и с начала текущего года там появилось в десять раз больше контента, чем за 2023 год, уже в 2021 году охват аудитории RT был сопоставим с охватами таких швейцарских изданий, как Weltwoche и WoZ, сообщила газета NZZ (Neue Zürcher Zeitung). Издание ссылается на исследование, проведенное Цюрихским университетом в 2021 году. Согласно его данным, охват платформы RT сопоставим с охватом сайтов таких порталов швейцарских изданий, как Weltwoche и WoZ. Кроме того, по данным газеты, RT рекламирует свои тексты в социальных сетях, и, таким образом, она охватывает людей, которые специально не ищут контент RT. В этой связи издание приводит мнения экспертов, которые полагают, что "швейцарцы подвергаются повышенному риску попасть под влияние российской пропаганды". "Мы никогда не видели ничего подобного раньше", - приводит газета слова Александры Урман, изучающей швейцарский информационный ландшафт на факультете компьютерных наук Цюрихского университета.
https://ria.ru/20241002/simonyan-1975910910.html
https://ria.ru/20240930/rt-1975602583.html
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в мире, швейцария
В мире, Швейцария
Исследование: RT в Швейцарии по охвату сопоставим с крупными изданиями

NZZ: RT в Швейцарии по охвату аудитории сопоставим с крупными изданиями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЦЮРИХ, 25 окт - РИА Новости. RT на своей платформе недавно запустил раздел, посвященный Швейцарии, и с начала текущего года там появилось в десять раз больше контента, чем за 2023 год, уже в 2021 году охват аудитории RT был сопоставим с охватами таких швейцарских изданий, как Weltwoche и WoZ, сообщила газета NZZ (Neue Zürcher Zeitung).
Издание ссылается на исследование, проведенное Цюрихским университетом в 2021 году. Согласно его данным, охват платформы RT сопоставим с охватом сайтов таких порталов швейцарских изданий, как Weltwoche и WoZ.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Симоньян сообщила о разработке RT новой тактики для Запада
2 октября, 11:49
Кроме того, по данным газеты, RT рекламирует свои тексты в социальных сетях, и, таким образом, она охватывает людей, которые специально не ищут контент RT.
В этой связи издание приводит мнения экспертов, которые полагают, что "швейцарцы подвергаются повышенному риску попасть под влияние российской пропаганды".
"Мы никогда не видели ничего подобного раньше", - приводит газета слова Александры Урман, изучающей швейцарский информационный ландшафт на факультете компьютерных наук Цюрихского университета.
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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