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Трое организаторов беспорядков в Махачкале находятся в федеральном розыске - РИА Новости, 25.10.2024
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17:53 25.10.2024 (обновлено: 17:55 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/rozysk-1980143508.html
Трое организаторов беспорядков в Махачкале находятся в федеральном розыске
Трое организаторов беспорядков в Махачкале находятся в федеральном розыске - РИА Новости, 25.10.2024
Трое организаторов беспорядков в Махачкале находятся в федеральном розыске
Трое организаторов беспорядков в аэропорту в Махачкале в 2023 году находятся в федеральном розыске, сообщила Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:53
2024-10-25T17:55
происшествия
махачкала
генеральная прокуратура рф
россия
ставропольский край
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Трое организаторов беспорядков в аэропорту в Махачкале в 2023 году находятся в федеральном розыске, сообщила Генеральная прокуратура РФ.Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что в суды двух регионов (Краснодарский и Ставропольский края) поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана, которые 29 октября 2023 года в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля приняли участие в массовых беспорядках."Трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске. Привлечение всех виновных к установленной законодательством ответственности находится на контроле Генпрокуратуры России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241025/makhachkala-1980143276.html
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происшествия, махачкала, генеральная прокуратура рф, россия, ставропольский край
Происшествия, Махачкала, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Ставропольский край
Трое организаторов беспорядков в Махачкале находятся в федеральном розыске

Трое организаторов беспорядков в аэропорту в Махачкале находятся в федрозыске

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Трое организаторов беспорядков в аэропорту в Махачкале в 2023 году находятся в федеральном розыске, сообщила Генеральная прокуратура РФ.
Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что в суды двух регионов (Краснодарский и Ставропольский края) поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана, которые 29 октября 2023 года в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля приняли участие в массовых беспорядках.
"Трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске. Привлечение всех виновных к установленной законодательством ответственности находится на контроле Генпрокуратуры России", - говорится в сообщении.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В суды поступило 28 дел о беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году
Вчера, 17:53
 
ПроисшествияМахачкалаГенеральная прокуратура РФРоссияСтавропольский край
 
 
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