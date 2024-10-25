https://ria.ru/20241025/rozysk-1980143508.html

Трое организаторов беспорядков в Махачкале находятся в федеральном розыске

Трое организаторов беспорядков в Махачкале находятся в федеральном розыске - РИА Новости, 25.10.2024

Трое организаторов беспорядков в Махачкале находятся в федеральном розыске

Трое организаторов беспорядков в аэропорту в Махачкале в 2023 году находятся в федеральном розыске, сообщила Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:53

2024-10-25T17:53

2024-10-25T17:55

происшествия

махачкала

генеральная прокуратура рф

россия

ставропольский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Трое организаторов беспорядков в аэропорту в Махачкале в 2023 году находятся в федеральном розыске, сообщила Генеральная прокуратура РФ.Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что в суды двух регионов (Краснодарский и Ставропольский края) поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана, которые 29 октября 2023 года в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля приняли участие в массовых беспорядках."Трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске. Привлечение всех виновных к установленной законодательством ответственности находится на контроле Генпрокуратуры России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241025/makhachkala-1980143276.html

махачкала

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, генеральная прокуратура рф, россия, ставропольский край