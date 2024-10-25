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Трое организаторов беспорядков в Махачкале находятся в федеральном розыске
Трое организаторов беспорядков в Махачкале находятся в федеральном розыске - РИА Новости, 25.10.2024
Трое организаторов беспорядков в Махачкале находятся в федеральном розыске
Трое организаторов беспорядков в аэропорту в Махачкале в 2023 году находятся в федеральном розыске, сообщила Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:53
2024-10-25T17:53
2024-10-25T17:55
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Трое организаторов беспорядков в аэропорту в Махачкале в 2023 году находятся в федеральном розыске, сообщила Генеральная прокуратура РФ.Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что в суды двух регионов (Краснодарский и Ставропольский края) поступили 28 уголовных дел в отношении 134 жителей Дагестана, которые 29 октября 2023 года в аэропорту "Уйташ" на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля приняли участие в массовых беспорядках."Трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске. Привлечение всех виновных к установленной законодательством ответственности находится на контроле Генпрокуратуры России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241025/makhachkala-1980143276.html
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происшествия, махачкала, генеральная прокуратура рф, россия, ставропольский край
Происшествия, Махачкала, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Ставропольский край
Трое организаторов беспорядков в Махачкале находятся в федеральном розыске
Трое организаторов беспорядков в аэропорту в Махачкале находятся в федрозыске